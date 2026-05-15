Mujeres impulsan el crecimiento del turismo de aventura en Colombia

Mientras el turismo tradicional continúa transformándose, el turismo de aventura gana terreno a nivel global con propuestas centradas en la naturaleza, la exploración y las experiencias al aire libre. De acuerdo con Grand View Research, este mercado fue valorado en USD 366.700 millones en 2022 y proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,2 % hasta 2030, impulsado por la búsqueda de experiencias auténticas y rutas menos convencionales.

En Colombia, esta tendencia también registra un aumento en la participación de mujeres en actividades como hiking, trail running y expediciones de montaña, que encuentran en estos espacios nuevas formas de recorrer el territorio y generar vínculos comunitarios.

‘Mujeres Topara’: un encuentro para reconocer a las mujeres Foto: Suministrada / API

En ese contexto, la marca latinoamericana Topara presentó la campaña “Somos el poder de la naturaleza”, enfocada en mujeres que participan en actividades outdoor y en procesos de exploración del territorio.

“Con esta campaña queremos visibilizar un poder muy real: la capacidad de adaptarnos, sostener y avanzar, incluso cuando el terreno cambia. Esa es la esencia de #MujeresTOPARA, mujeres que se encuentran y se impulsan para explorar el territorio con más confianza”, afirmó Rosine Dallos, directora de la marca.

La iniciativa también contempla el desarrollo de productos diseñados para condiciones de montaña, humedad, lluvia y cambios de temperatura, orientados a actividades en exteriores.

Como parte de la campaña, la marca realizó recientemente una experiencia en Guataquí de Potosí, donde reunió a mujeres vinculadas a actividades outdoor para recorrer una reserva administrada por Live Happy y participar en actividades de exploración y comunidad.

“Para Topara, explorar no se trata únicamente de llegar más lejos, sino de inspirar a más personas a descubrir el territorio que habitan y construir comunidad alrededor de él”, agregó Dallos.

Además, la empresa informó que cuenta con ‘Tribu Topara‘, una comunidad con más de 1.000 integrantes que realiza encuentros quincenales enfocados en rutas y experiencias outdoor.