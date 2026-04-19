Atentado contra policías que presentaban pruebas de ascenso en Saravena; cuatro oficiales resultaron heridos

En la tarde del domingo 19 de abril, un grupo de policías que presentaban sus pruebas de ascenso en Saravena fue víctima de un ataque terrorista. Tras las labores de investigación se determinó que 4 oficiales y un mayor resultaron heridos.

Según los primeros reportes, el ELN atacó con explosivos una caravana de la Policía Nacional de los Colombianos en Saravena Arauca.

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“Tras la emboscada se dio inicio a un enfrentamiento en el casco urbano cerca al colegio Rafael Pombo, entre los barrios La Esperanza y Cofavi la tarde del 19 de abril”, señala la Policía Nacional.

Los heridos fueron llevados a centros asistenciales de la zona para brindar las primeras valoraciones y determinar si necesitan ser trasladados a hospitales de mayor complejidad.

“Al paso de los vehículos que transportaban a los policías, una turbo, NPR y la motorizada fue activada una carga explosiva iniciando el ataque. Todo indica que en medio del cruce de disparos resultó herida de gravedad una mujer que se movilizaba en una camioneta Duster”, señala la Policía Nacional.

#ATENTOS. ELN emboscó caravana de la Policía activando explosivos lo que desató un v¡olento enfrentamiento en Saravena (Arauca). Cuatro policías y una mujer civil que transitaba por el sector resultaron her¡dos y son atendidos en el Hospital del Sarare. Ocurrió este domingo 19ABR pic.twitter.com/oix24kNKsz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 20, 2026

Las fuerzas de la ley realizan operaciones para dar con los responsables y lograr brindar tranquilidad a la población que se encuentra en los alrededores del lugar de los hechos.

En los hechos perpetrados, un miembro del grupo guerrillero habría resultado herido, recibiendo los primeros auxilios por parte de las fuerzas de la ley.

Actualmente, el casco urbano de Saravena cuenta con presencia de la Policía Nacional y del Ejército Nacional para lograr recuperar la tranquilidad del lugar y salvaguardar la atención de la población civil.

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Población civil afectada

Al momento de la emboscada, la maestra de la escuela Barrancones resultó gravemente herida y su pronóstico es reservado. Aunque las autoridades aún no emiten información al respecto, muchas personas han llegado al hospital del Sarare a brindar apoyo a los familiares afectados.

Maestra Paola Infante, herida en los ataques a la Policía Nacional. Foto: Cortesía a Semana.

“Paola Infante se movilizaba en una camioneta Duster por una calle del barrio La Esperanza del municipio de Saravena, Arauca, cuando terminó en medio del enfrentamiento entre la Policía Nacional de los Colombianos y miembros del ELN, según testigos, en la tarde de hoy 19 de abril".