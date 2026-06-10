Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, reveló que hay un ambiente peligroso que está girando al rededor de las campañas a la Presidencia de la República.

La MOE entregó una compleja radiografía electoral. Foto: Adobe Stock

“En las redes sociales se mueve información que llama explícitamente a la violencia física, a amenazas y al silenciamiento y/o eliminación del contrario políticos”, dijo Barrios.

Agregó que al ver el delicado panorama en el que se encuentra el país, se hizo un llamado al gobierno para que se liderará campaña para bajarle el tono al debate que se está dando en las redes sociales.

“Esto puede generar el día de las elecciones una inestabilidad política. Lo que estamos viendo en las redes sociales es odio y radicalización”, dijo.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, se declaró preocupada por la violencia en redes durante la segunda vuelta presidencial. Foto: MOE

Sobre las recientes decisiones judiciales en medio de la campaña presidencial, la Directora de la MOE dijo que los fallos están poniendo la agenda en el debate electoral. “Lamentamos profundamente este tema porque las reglas deben ser completamente claras para todos los intervinientes sobre cuáles son los logos que se utilizan”, indicó.

Dijo además, que en 20 años estás son las elecciones más complejas que se han vivido.

“Así de sencillo, en 20 años nunca habíamos estado en un proceso electoral como este. Tan difícil como este, con tanta incertidumbre frente a las reglas, con tanta pugnacidad entre los participantes del proceso electoral, pero, sobre todo, con tanta incertidumbre frente a las reglas que gobiernan el proceso electoral”, fueron las palabras de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre la segunda vuelta presidencial.

Las elecciones presidenciales 2026 son las más complejas de los últimos 20 años, según la MOE. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Ha sido terrible en este proceso electoral, y esto tenemos que sentarnos a pensar, cuál es el impacto que tiene en la democracia el uso de las redes sociales potenciado con inteligencia artificial. Porque este país ha aguantado la violencia, la institucionalidad de este país es muy fuerte, pero pareciera que posiblemente no aguante las redes sociales desbocadas usando inteligencia artificial, enviando mensajes de odio y desinformando masivamente”, indicó Barrios