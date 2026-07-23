Revelan motivo por el cual el ministro Pedro Sánchez pidió acompañamiento de la Procuraduría

Tras los diferentes ruidos que se han generado durante los últimos días del gobierno Petro, sobre dejar miles de millones de pesos amarrados en contratación, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que pidió el acompañamiento de la Procuraduría en temas contractuales de la cartera que está bajo su liderazgo.
𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀: 𝐂𝐎𝐍𝐏𝐄𝐒 𝟒𝟏𝟖𝟕 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐘 𝐂𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎𝐒 𝐀𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐃𝐎𝐒— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 23, 2026
No podemos exigirles a nuestros militares y policías que garanticen la seguridad si no les damos las herramientas… https://t.co/Kxx2uC2il1 pic.twitter.com/sOXgAEnuHt
“A solicitud del Ministerio de Defensa @mindefensa, la Procuraduría General de la Nación @PGN_COL conoció los avances del CONPES, como parte del compromiso con la transparencia y el rigor técnico que han orientado los procesos del sector defensa”, dijo el Ministro de Defensa.
Al documento Conpes al que se refiere el ministro Sánchez, 4187, donde, según Sánchez, “el próximo Gobierno recibirá una hoja de ruta estratégica con proyectos estructurados y recursos asignados para fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Hilo 🧵 1/2 Anticorrupción— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 12, 2026
Desde mi llegada al Ministerio de Defensa impulsamos una política de integridad, transparencia y cero tolerancia frente a la corrupción. Lograr un reconocimiento y confianza internacional, como lo ha expresado la UNODC, es gracias a todo el trabajo… pic.twitter.com/z9QcHvZNbL
De igual manera, el Ministro de Defensa indicó que se ha pedido para los procesos contractuales que se activen los canales anticorrupción.