Revelan motivo por el cual el ministro Pedro Sánchez pidió acompañamiento de la Procuraduría

Tras los diferentes ruidos que se han generado durante los últimos días del gobierno Petro, sobre dejar miles de millones de pesos amarrados en contratación, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que pidió el acompañamiento de la Procuraduría en temas contractuales de la cartera que está bajo su liderazgo.

“A solicitud del Ministerio de Defensa @mindefensa, la Procuraduría General de la Nación @PGN_COL conoció los avances del CONPES, como parte del compromiso con la transparencia y el rigor técnico que han orientado los procesos del sector defensa”, dijo el Ministro de Defensa.

Al documento Conpes al que se refiere el ministro Sánchez, 4187, donde, según Sánchez, “el próximo Gobierno recibirá una hoja de ruta estratégica con proyectos estructurados y recursos asignados para fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

De igual manera, el Ministro de Defensa indicó que se ha pedido para los procesos contractuales que se activen los canales anticorrupción.