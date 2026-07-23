Grave denuncia: Ministro Pedro Sánchez reveló video de civiles atacando con disparos a soldados en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X reveló un video en donde se observa personal civil atacando con fusiles a soldado en la región del Tambo, Cauca.

El hecho generó el rechazo inmediato del titular de la cartera de defensa. “En el sector Huisitó-El Tambo, Cauca, fueron muertos en combate dos integrantes de la estructura criminal de alias ‘Mordisco’. La mayoría de estos delincuentes utilizan prendas de civil para asesinar mientras se ocultan entre la población", dijo el ministro Sánchez.

Agregó que: “esto vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y buscan evitar el gran avance de la Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad en el Cauca”.

Incluso el Ministro de Defensa acusó a quienes aparecen en el video de ser apoyo del narcotráfico. “Las personas que se ven en el video, no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el DIH”. señaló.

Por su parte desde el Ejército confirmaron que el evento se desarrolló durante un combate entre las tropas y los ilegales.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de @Ejercito_Div3, sostienen combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento Huisito, municipio de El Tambo, #Cauca.#DenunciaEJC":

Añadió la institución militar que: “de acuerdo con información preliminar, integrantes de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían realizando disparos desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), generando un grave riesgo a la población civil”.

Iván Mordisco, sigue siendo objetivo de alto valor de la Fuerza Pública. Foto: AFP

“Asimismo, estarían instrumentalizando a miembros de la comunidad para promover asonadas e intentar obstaculizar la acción legítima de la Fuerza Pública”, denunció el Ejército. Es de recordar que los hombres de Iván Mordisco hicieron parte al inicio del gobierno Petro de la política de paz total.