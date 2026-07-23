Temblor en Colombia de magnitud 4.6 este jueves 23 de julio: lo que reporta el Servicio Geológico

Esta tarde de jueves, 23 de julio, se presentó un temblor de magnitud 4.6, con una profundidad de 150 kilómetros, que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-07-23, 12:50 hora local. Magnitud 4.6, profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia“, fue el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En redes sociales, algunos internautas dijeron haber sentido este movimiento telúrico en Ocaña, Piedecuesta y algunas zonas de Bucaramanga.

Por el momento, no hay reportes de los organismos de socorro locales sobre daños estructurales o personas afectadas.

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

Temblor en Colombia: ojo a estas medidas de prevención que se deben tener en cuenta en caso de sismo

Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor: