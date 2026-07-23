Oficialmente la Selección Colombia no informó el tiempo que estipuló en la renovación de contrato de Néstor Lorenzo, no obstante, lo que se ha podido conocer es que será por cuatro años, hasta el próximo Mundial de 2030.

Al parecer, la idea que tiene la dirigencia de la Tricolor es dar continuidad a un proceso que logró tener el 68,3% de rendimiento. Además, de haber llegado a una final de Copa América y regresar a una Copa Mundo luego de ocho años de no asistir.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Estadísticas y logros de Néstor Lorenzo

51 partidos: 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas

Subcampeón Copa América 2024

3° Eliminatorias Sudamericanas 2026

10° Copa Mundo 2026

Rendimiento del 68,3%

Adicionalmente, el periodista Felipe Sierra ha entregado un dato del nuevo vínculo contractual que se firmó el cual no es menor: “Sujeto a extensión automática si se clasifica a dicha cita orbital (2030)“.

Dicha firma de un nuevo contrato divide al país en dos. Algunos le siguen creyendo a la conducción del argentino, mientras otros creen que era una oportunidad para dar un vuelco al cuadro patrio.

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Lorenzo deberá dar muestra de que renovará el proceso, para poder ganarse de nuevo adeptos. Una de las cuestiones que estará más bajo la lupa serán las nóminas, donde ya se pide que no esté James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, entre otros que se pensaría cumplieron un ciclo.

Justo el primer examen del DT será en las próximas fechas Fifa de amistosos. Esos partidos están previstos para agosto y septiembre, aún sin saberse a cuáles se medirá.

Anuncio oficial de la FCF

Desde que terminó la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, se esperaba saber quién iba a tomar las riendas del equipo nacional. Al final, la decisión tardó, pero se oficializó en las últimas horas.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, publicó la entidad en sus medios oficiales.

Sobre sus logros conocidos, resaltó: “El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la Fifa 2026″.

Néstor Lorenzo vs. Suiza en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas”, destacaron con cifras.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, cerró.