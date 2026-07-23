Tristeza de Frenkie de Jong y Barcelona: sacó mentira en parte médico que lo da de baja por meses

En una “rotura de ligamento” acabó todo para Frenkie de Jong, luego del Mundial 2026. El volante de Países Bajos que jugó con su país la cita orbital salió a desmentir cuestiones alrededor de su salud tras reintegrarse a Barcelona para la pretemporada.

Fueron las comunicaciones del equipo las que dieron a conocer: “Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha”.

“Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas”, agregaron tras dar el lamentable parte .

A de Jong le mintieron

El eje del medio campo del club culé, a través de sus historias de Instagram, dio a conocer la cronología de la lesión que lo llevó hasta esto.

“Normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, el equipo o el club. Pero recientemente ha habido muchas especulaciones sobre mi lesión y mi situación en el Barça”, inició su comunicado.

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“Es difícil para mí ver que se cuestione mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre he dado todo lo que tengo por el FC Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir lo que realmente ocurrió”, reclamó sobre versiones erróneas.

Posterior a esto, fue que dio cuenta de una errada información, misma que hoy lo condena a alejarse de los terrenos de juego: “Durante el Mundial sufrí una lesión en la rodilla. Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión pequeña y que no empeoraría si seguía jugando”.

“El único desafío era competir con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera siempre lo he hecho cuando podía contribuir al equipo, tanto con mi club como con mi selección”, reconoció sin problema.

Frenkie de Jong y su comunicado por la lesión vivida en el Mundial 2026 Foto: Tomado de las redes sociales de Frenkie de Jong

Sobre la situación en la que actualmente está y lo que viene para él en medio de este complejo momento, fue certero.

“Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevos exámenes. Estos demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por ahora no hay necesidad de una cirugía y estoy completamente enfocado en mi recuperación y en volver a los terrenos de juego lo antes posible”, reveló.

“Cada día trabajo para estar en la mejor condición posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio. Pero hay cosas que a veces no se pueden controlar, y esta lesión es una de ellas”, lamentó.

Frenkie De Jong procesa su eliminación del Mundial 2026 con Países Bajos. Foto: Getty Images

“Jugar para el Barça y para la Oranje es algo que me llena de orgullo, y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dándolo todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestros aficionados”, sobre su compromiso por el escudo que representa.

“Todavía nos quedan muchos momentos por vivir y muchos objetivos por alcanzar juntos. Gracias por todo su apoyo. No puedo esperar para volver”, auguró sobre un futuro exitoso.