Independiente Medellín no pasó del empate contra Vasco da Gama (2-2) en el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego del partido, el colombiano Johan Rojas habló sobre su deseo de vestir la camiseta de Atlético Nacional en el futuro.

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Alguna vez estuvieron cerca de firmarlo; sin embargo, terminó saliendo al exterior para vestir la camiseta de Rayados de Monterrey. A principios de este año recaló en Vasco da Gama, donde ha rotado entre suplencias y titularidades.

Rojas ingresó a los 58 minutos del partido contra Medellín y dejó algunos destellos de su calidad como mediocampista ofensivo.

Pero su presencia en el Atanasio Girardot cobró protagonismo por las declaraciones post-partido. “Siempre va a ser mi sueño por lo que representa Nacional en mi vida”, señaló.

Johan Rojas espera que en algún momento se pueda dar su llegada al cuadro verdolaga. “Ahora me debo mucho a Vasco porque es el equipo que me está dando la confianza, que me tiene donde estoy y, obvio, es mi sueño siempre”, declaró.

Ser convocado a la Selección Colombia es otro de sus objetivos para este nuevo ciclo mundialista que iniciará en septiembre con la doble fecha de amistosos. “Es cuestión de trabajo, de seguir los sueños y creo que por eso estamos donde estamos”, agregó.

Rojas tiene contrato con Vasco da Gama hasta diciembre de 2026. En ese momento tendrá que volver a Monterrey para definir su futuro, que varias veces ha sido relacionado con Atlético Nacional.

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¿Quién es Johan Rojas?

A sus 23 años de edad, el volante antioqueño solo tiene una experiencia en el fútbol profesional colombiano. En la temporada 2022 debutó profesionalmente con la camiseta de La Equidad, club que hoy se conoce bajo el nombre de Inter de Bogotá.

Johan Rojas deslumbró a varios clubes de la Liga BetPlay y estuvo en negociaciones para llegar a Nacional, pero La Equidad decidió que la mejor oferta era la de Rayados de Monterrey.

Ahora que está cerca de terminar el préstamo en Vasco da Gama, parece una oportunidad perfecta de volver a intentarlo. Todo depende de la disposición de los verdolagas y la expectativa económica que tengan en Rayados.

Johan Rojas, volante creativo de Vasco da Gama. Foto: Getty Images

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Johan Rojas está en 3.8 millones de euros.

Esta temporada lleva 28 partidos jugados con Vasco por todas las competencias, incluida la Copa Sudamericana. Su balance hasta ahora es de 1565 minutos disputados, dos goles y cinco asistencias.

La próxima semana enfrentará a Medellín en el partido de vuelta por los playoffs, que dan cupo a octavos de final.