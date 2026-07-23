Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al comunicado de los clubes contra Dimayor y los derechos de TV

Dimayor citó a una asamblea extraordinaria como respuesta al reclamo de los ocho clubes más importantes de la Liga BetPlay, que exigen una nueva repartición de los recursos que se generan por derechos de televisión.

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Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Once Caldas y Medellín levantaron la voz faltando pocos meses para que se defina el nuevo canal encargado de transmitir los partidos del fútbol profesional colombiano.

Win Sports es el principal favorito a renovar su contrato, pero se esperan otras ofertas sobre la mesa. Sea cual sea el resultado, los clubes grandes quieren que se tenga en cuenta el mérito deportivo y la audiencia que genera cada uno de los clubes asociados a la Dimayor.

Carlos Antonio Vélez está de acuerdo

El comunicado oficial de los ocho clubes generó múltiples reacciones en la prensa deportiva de Colombia, entre ellas la de Carlos Antonio Vélez, que está de acuerdo con modificar la manera en la que se reparten los derechos de TV.

“Esto se veía venir y yo estoy con ellos. Pongan mi firma ahí también. No puede ser igual el dinero que por derechos de televisión escuadras que son de A y juegan en B”, explicó el periodista en su columna de Palabras Mayores.

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Carlos Antonio considera que “tiene que haber una cualificación. No todo tiene que ser cuantificar, hay que calificar y cualificar: títulos, número de hinchas, rating televisivo... Un montón de cosas, el mérito que llaman”.

“No todo el mundo en una empresa gana lo mismo. Ganan mucho más los mejores, los más importantes, los ejecutivos, los que venden mucho y hay otros que ganan menos así trabajen en la misma empresa”, señaló.

Actualmente se reparte el dinero de los derechos de TV en la misma cantidad de manera equitativa en primera y segunda división. Eso quiere decir que Atlético Nacional recibe la misma cifra que Boyacá Chico o Jaguares, aún cuando su diferencia histórica y de audiencia es abismal.

Junior de Barranquilla, vigente campeón de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

“Ellos son los que tienen que resolver ese tema, decidir cómo vamos a repartir. Me parece perfecto, llegó un momento que alguien creyó que eso correspondía a nosotros en Win Sports. Eso es un problema de ellos y lo resuelven ellos”, apuntó.

Vélez conviene que “los equipos chicos gastan poco” y los equipos grandes gastan más" por la exigencia que significa responder ante la hinchada. “Ahí hay una desproporción absoluta. Arreglenlo, es eso, para que lo tengan presente”.

La asamblea extraordinaria de Dimayor se llevará a cabo el próximo miércoles, 29 de julio, y están citados los 36 clubes pertenecientes a las dos categorías del FPC. Allí se discutirá el punto de la Dimayor y también las propuestas que hay sobre la mesa.