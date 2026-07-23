Con Colombia en la cancha, el Mundial Femenino de Brasil 2027 moverá US$1.746 millones

A menos de un año de que la Selección Colombia vuelva a disputar una Copa del Mundo, Brasil ya proyecta el alcance económico de la cita que reunirá a 32 equipos entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Según un estudio de FGV Projetos para Embratur, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 generará cerca de US$1.746 millones. El torneo aportaría aproximadamente US$754 millones al Producto Interno Bruto brasileño, distribuiría cerca de US$893 millones en salarios y utilidades y dejaría alrededor de US$184 millones en recaudo tributario. Además, sostendría 73.700 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de preparación y realización.

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El impacto previsto es casi el doble del generado por los diez eventos deportivos recurrentes más importantes realizados en Brasil durante 2025, que juntos movilizaron 4.560 millones de reales, unos US$905 millones. “Estamos hablando de un único torneo que producirá casi el doble del valor generado por todo el calendario nacional de eventos deportivos recurrentes”, explicó Roberto Gevaerd, director de Gestión e Innovación de Embratur, durante el Confut, encuentro internacional de negocios e innovación deportiva realizado en Nueva York.

US$933 millones que llegan del público

Uno de los dos grandes componentes del estudio corresponde al gasto de cerca de dos millones de residentes y turistas que circularán durante el mes de competencia. Este flujo produciría cerca de US$933 millones y sostendría alrededor de 45.700 empleos, además de generar cerca de US$476 millones en ingresos y aportar unos US$102 millones en impuestos federales, estatales y municipales.

Samba y diversión en Ipanema, Brasil Foto: Getty Images/Image Source

La organización inyectará otros US$813 millones

El segundo componente está relacionado con las inversiones necesarias para realizar el torneo. Este eje organizativo produciría un impacto de cerca de US$813 millones y sostendría alrededor de 28.000 empleos —la diferencia hasta los 73.700 puestos de trabajo totales—. Del presupuesto global de US$800 millones fijado por la FIFA, aproximadamente US$456 millones se gastarían directamente en Brasil en logística, transmisiones, seguridad, salud y otros servicios.

Colombia en Brasil 2027

Para Colombia, el dato adquiere especial relevancia porque la Selección Femenina será la próxima representante del país en un Mundial. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llegará a Brasil respaldado por los cuartos de final alcanzados en Australia y Nueva Zelanda 2023, la mejor actuación colombiana en la historia del torneo, y por su reciente clasificación. La competencia se disputará en Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Río de Janeiro y São Paulo, ocho destinos que combinan infraestructura deportiva con una amplia oferta cultural, gastronómica y turística.

El turismo será uno de los principales canales de distribución de ese gasto. La encuesta VISA-Embratur de 2025 señala que los visitantes internacionales permanecen en promedio 11 días en Brasil y gastan alrededor de US$1.317 por viaje. Sus consumos se concentran en sol y playa, compras, gastronomía y actividades culturales, lo que amplía el efecto económico hacia hoteles, restaurantes, comercios, transporte y pequeñas y medianas empresas.

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Para Luiz Gustavo Barbosa, profesor de la Fundación Getulio Vargas y coordinador del estudio, el legado también será reputacional. Con la Copa Mundial masculina de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial Femenino de 2027, Brasil completará en menos de quince años la organización de tres de los mayores eventos deportivos del planeta, fortaleciendo su imagen y su capacidad para atraer turismo internacional.

¿Cómo son las ciudades del Mundial Femenino?

En el Nordeste, tres sedes ofrecen accesos distintos al Atlántico brasileño. Salvador reúne la Arena Fonte Nova con el centro histórico del Pelourinho y una fuerte herencia afrobrasileña, visible en la capoeira y la música local. Fortaleza combina el estadio Castelão con su costanera, mercados de artesanías y una oferta gastronómica basada en pescados y mariscos. Recife, sede de la Arena de Pernambuco, suma el barrio histórico de Recife Antigo, el ritmo del frevo y cercanía con las playas de Olinda.

En el Sudeste, Belo Horizonte, Río de Janeiro y São Paulo aportan tres perfiles urbanos distintos. Belo Horizonte destaca por la arquitectura de Pampulha y sus mercados gastronómicos; Río de Janeiro, por el estadio Maracanã, sus playas y su vida cultural; y São Paulo, sede de la Neo Química Arena, por su oferta de museos, arte urbano y diversidad culinaria