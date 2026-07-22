Hay construcciones icónicas que quienes aman viajar deberían visitar al menos una vez en la vida, y una de ellas se encuentra en Vietnam y se ha consolidado como un lugar icónico, que llama la atención de propios y extraños.

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Se trata de Cau Vang, que significa Puente Dorado, una estructura que parece sacada de una película y que se caracteriza por dar la impresión de estar sostenida por unas gigantescas manos de piedra. Esta obra arquitectónica está ubicada cerca de la ciudad turística de Da Nang.

A casi 1.400 metros sobre el nivel del mar, este puente de 152 metros desafía la gravedad y permite contemplar exuberantes paisajes, con una panorámica que deja sin aliento a los viajeros.

Las imponentes manos fueron creadas con un acabado deliberadamente desgastado para simular el paso de los siglos. Durante el recorrido, bordeado por crisantemos púrpuras y otras plantas coloridas, los visitantes pueden disfrutar de la vista de la cordillera Annamita.

El Puente Dorado en el parque Sun World Ba Na Hills. Foto: Getty Images

Este icónico puente, inaugurado en 2018, hoy fascina a turistas de todo el planeta y se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, dada su belleza y particularidad.

El Puente Dorado o Golden Bridge se ha convertido en una moderna atracción, gracias a que se mezcla muy bien con su entorno natural. Allí no hay viajero que no quede alucinado con su forma y con las extraordinarias vistas de las montañas de los alrededores.

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Está ubicado sobre los jardines de Thien Thai en el resort Ba Na Hills, un antiguo complejo fundado por colonos franceses en 1919.

¿Qué es Da Nang y qué se puede hacer allí?

Da Nang no es solo una de las cinco ciudades más importantes de Vietnam, sino que, con su propio aeropuerto internacional, es el punto de partida para enamorarse del centro del país.

Esta es la ciudad de Da Nang, en Vietnam. Foto: Getty Images

Cada vez más viajeros se dejan seducir por esta metrópoli gracias a su ubicación privilegiada, rodeada por la histórica Hué al norte, kilómetros de playas exóticas y las imponentes montañas de Ba Na.

Más allá del icónico Puente Dorado, la ciudad ofrece otros atractivos para quienes deciden visitarla. Entre ellos está el Puente del Dragón, que cobra vida los fines de semana al expulsar fuego y agua.

También es posible disfrutar de My Khe, considerada una de las playas más hermosas de Asia, y explorar el misticismo de las Montañas de Mármol, con sus cuevas sagradas. Quienes conocen el destino recomiendan visitarlo entre finales de diciembre y abril, para evitar el calor extremo del verano y la temporada de lluvias del otoño.