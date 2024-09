Descubriendo Vietnam: los seis sitios turísticos que los colombianos no pueden perderse

Bahía de Ha Long

Sapa

Ho Chi Minh (Saigón)

Hanói

Hoi An

La ciudad de Hoi An es otro de los lugares que no deberían perderse. Este casco antiguo, también declarado Patrimonio de la Humanidad, es conocido por sus calles llenas de faroles de seda, sus mercados nocturnos y sus casas comerciales tradicionales que han sido preservadas durante siglos. Hoi An es un lugar perfecto para quienes buscan sumergirse en la atmósfera tranquila de una ciudad con una rica herencia cultural. Además, es ideal para comprar productos artesanales y disfrutar de la cocina local.