Amparo Grisales se ‘pasó' con participante de ‘Yo me llamo’ en pleno show: “No te vas a poner a llorar”

Sin embargo, pese a su intento por deslumbrar a los jurados, las cosas no salieron bien y su show se quedó corto a lo que todos esperaban. Al terminar la canción, los expertos de Yo me llamo fueron crudos con él, señalando que había detalles que no los convencieron.

Lo curioso de la situación fue que Amparo Grisales fue dura con Martín Elías, ya que se percató que las devoluciones que le estaban dando no las estaba tomando del todo bien . La celebridad lo frenó y le afirmó que todo era para que mejorara y dejara de irse por el lado que no era.

“Se nota que no estudiaste. No te vas a poner a llorar, cuidadito. Tómalo con calma. Te estoy jalando las riendas para que frenes un poquito. Entraste desbocadito, desafinaste, las entradas no fueron correctas, no se te entendía”, agregó, dejando sin palabras al hombre.