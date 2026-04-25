¿Por qué eliminaron la escena de Sydney Sweeney de ‘El diablo viste a la moda 2′?

El diablo viste a la moda se consolidó como una de las producciones más recordadas en el universo del entretenimiento, gracias a su retrato del exigente y seductor mundo de la moda. Desde su estreno, la cinta logró captar la atención del público al mostrar, con una mirada crítica y cercana, las dinámicas de una industria tan admirada como competitiva.

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Llevada a la pantalla grande en 2006, bajo la dirección de David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger, la historia destacó por su elenco de alto nivel, personajes memorables y diálogos que trascendieron con el paso del tiempo. Su impacto fue tal que aún hoy sigue generando conversación en redes sociales.

Con el anuncio de El diablo viste a la moda 2, el interés por esta historia resurgió. Las primeras imágenes han permitido ver el esperado reencuentro entre Andy y Miranda, quienes retoman su vínculo en medio de nuevos desafíos dentro de la icónica revista Runway.

En esta nueva entrega también aparece Emily, interpretada por Emily Blunt, ahora con un papel clave en la industria. De cara a su estreno, previsto para el 30 de abril, todo apunta a que la evolución de Andy dentro del mundo editorial será uno de los ejes centrales de la trama.

No obstante, de cara al lanzamiento de la cinta, se conoció un detalle inesperado sobre la participación de la polémica actriz Sydney Sweeney, quien aparentemente iba a tener una aparición en el metraje.

La artista había grabado un cameo que duraba aproximadamente tres minutos, basándose en interpretarse a ella misma. Su rol se centraba en impulsar el estatus de Emily en el mundo de la fama, pero al finalizar la edición, se descartó su imagen en la cinta.

Aline Brosh McKenna, guionista, confirmó este detalle y se explicó que la decisión fue editorial, ya que la escena no encajaba en la estructura del montaje final y no fluía con el resto de la historia.

Pese a que las declaraciones mostraron el panorama oficial, muchos aseguraron que se trataba de la ola mediática que rodea a Sweeney por sus polémicas en temas de marcas y afirmaciones sociales. De igual manera, tras el estreno de la tercera temporada de Euphoria, se rumoró que no había buena relación con sus compañeras de serie.