‘Euphoria’: regreso de personajes, nuevos nombres y tramas confirmadas para la tercera temporada

Desde su estreno en 2019, Euphoria se posicionó como una de las producciones más influyentes y comentadas del catálogo de HBO Max. La ficción conquistó al público con una propuesta directa y provocadora, enfocada en la vida de un grupo de adolescentes que lidian con escenarios marcados por la presión social, las adicciones, las relaciones sentimentales turbulentas, los conflictos familiares y problemáticas contemporáneas.

Sus dos primeras temporadas no solo captaron altos niveles de audiencia, sino que consolidaron a la serie como un fenómeno televisivo global. La cuidada estética visual, sumada a la intensidad emocional de sus relatos, convirtió a la producción en un referente cultural y en uno de los títulos más influyentes de los últimos años dentro del panorama audiovisual.

Con la llegada de la tercera temporada el 12 de abril de 2026, ya se soltaron declaraciones oficiales de lo que sucederá en el futuro de cada uno de los personajes. De hecho, Sam Levinson, el director, dio una perspectiva sobre cada personaje, permitiendo dar luces sobre un giro en la trama, según recoge Infobae.

Tráiler oficial de ‘Euphoria 3’, serie de HBO; se conoció fecha de estreno y el primer vistazo a Rosalía

El creador de la comentada historia, desde Londres, aprovechó para brindar un contexto puntual al respecto, indicando que el salto temporal era evidente y claro, abriendo paso a que sus papeles navegaran en realidades alejadas de la secundaria.

“La mayoría de los personajes habrían terminado la universidad en ese tiempo”, comentó.

En cuanto a Rue, interpretada por Zendaya, Levinson fue enfático en que estará inmersa en problemas con drogas y deudas del pasado, buscando la manera de pagar el dinero que le debe a Laurie. Se le verá recurrir a ideas inesperadas, desatando reacciones de todo tipo.

En cuanto a Cassie y Nate, habrá una historia turbia y cargada de emociones. “Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, aseguró.

“Adicta a las redes sociales, atrapada en una dinámica de comparación permanente con sus excompañeros de escuela, cuyas vidas observa desde la distancia”, dijo sobre Cassie, papel interpretado por Sydney Sweeney.

Jules también regresará en la piel de Hunter Schafer, vinculándose en el universo del arte, buscando sobre salir con sus pinturas. “Estudia en una escuela de arte y se siente ‘nerviosa’ sobre su futuro como pintora”, contó.

Euphoria 3: estreno de HBO en 2026 Foto: HBO Max - Tráiler Euphoria 2

Por su parte, Maddie, personaje al que le da vida Alexa Demie, estará involucrada en talentos y actividades particulares: “Se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos mientras desarrolla otros trabajos eventuales”.

En cuanto a nuevos rostros, se destaca la aparición de Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch. De los actores del pasado, se reintegran Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King y Chloe Cherry.