Netflix volvió a apostar por el suspenso de alto voltaje con Apex, una película que llegó a la plataforma este viernes 24 de abril de 2026 y que rápidamente se instaló entre los títulos más comentados por los usuarios. Dirigida por Baltasar Kormákur y protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, la cinta mezcla duelo, supervivencia y persecución en un entorno salvaje que convierte al paisaje en una amenaza constante.

La película aterrizó en la plataforma de streaming con el objetivo de atraer a la audiencia con una estrella de primera línea, una trama de tensión sostenida y un formato ágil de apenas 95 minutos. En un catálogo donde cada semana compiten decenas de novedades, Apex se abrió paso gracias a una fórmula clásica pero efectiva: un relato compacto, un reparto reconocible y una premisa fácil de consumir, recomendar y comentar.

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Desde su lanzamiento, la película ha despertado gran interés por la combinación de elementos que suele funcionar muy bien en streaming. Por un lado está Charlize Theron, que vuelve a un papel físicamente exigente y con una carga emocional marcada. Por el otro aparece Taron Egerton, un actor que ha consolidado su perfil en proyectos de acción y drama. A eso se suma la dirección de Baltasar Kormákur, cineasta asociado con historias de supervivencia y presión extrema, una firma que le da a la película una identidad clara.

La trama sigue a Sasha, una mujer atravesada por el dolor de una pérdida personal que decide alejarse del mundo y refugiarse en una zona remota de Australia. Lo que parecía una búsqueda de calma se transforma en una situación límite cuando aparece Ben, interpretado por Egerton, y el viaje deriva en una persecución marcada por la tensión y el peligro. Ese giro sostiene el corazón del relato: una historia donde sobrevivir no depende solo de la fuerza física, sino también de la resistencia emocional.

‘Apex’, la película protagonizada por Charlize Theron en Netflix ya alcanzó el número 1 a nivel global y liderando en 86 a 89 países en sus primeros días. Foto: Kane Skennar/Netflix

Además de Theron y Egerton, el reparto incluye a Eric Bana, Aaron Pedersen, Matt Whelan y Rob Carlton, nombres que refuerzan la presencia internacional del proyecto.

Uno de los motivos por los que Apex ha llamado fuertemente la atención es el contraste entre una protagonista de gran fuerza escénica y una historia que la empuja al límite. Theron sostiene gran parte de la tensión dramática, mientras Egerton cumple la función de catalizador del conflicto. La interacción entre ambos es uno de los motores del interés que la cinta generó desde sus primeras horas en Netflix.

‘Apex’, la película protagonizada por Charlize Theron en Netflix ya alcanzó el número 1 a nivel global y liderando en 86 a 89 países en sus primeros días. Foto: Kane Skennar/Netflix

La recepción inicial ha sido favorable desde su estreno. Parte de la crítica destaca la intensidad de Charlize Theron y el pulso de Kormákur para sostener la tensión durante buena parte del metraje.

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La película ha sido descrita como una de las más comentadas del momento y a tres días de su estreno ya alcanzó el número 1 a nivel global, liderando en 86 a 89 países.