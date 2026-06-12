La miniserie de terror gótico que Stephen King calificó como una obra maestra; tiene 8 episodios y está disponible en Netflix

Aunque Netflix se destaca como una de las mejores plataformas de streaming por ofrecer a sus suscriptores un catálogo que se actualiza constantemente con nuevas películas, series y documentales, lo cierto es que también mantiene disponibles varias producciones que, pese al paso del tiempo, continúan captando la atención de los espectadores.

Entre los títulos que aún no pierden vigencia, sobresale una miniserie de terror gótico que logró conquistar tanto al público como a los expertos gracias a su atmósfera inquietante y una historia cargada de misterio.

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Esta producción es La caída de la Casa Usher, inspirada en las obras del escritor Edgar Allan Poe y dirigida por Mike Flanagan, uno de los nombres más reconocidos del terror contemporáneo.

La serie, compuesta por un total de 8 episodios, cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Carla Gugino, Bruce Greenwood y Mary McDonnell, quienes dan vida a una trama oscura en la que el poder, la ambición y los secretos familiares se mezclan con elementos sobrenaturales.

Su propuesta visual y narrativa fue tan bien recibida que incluso Stephen King, considerado el maestro moderno del terror, no escatimó elogios al referirse a ella, calificándola como una obra maestra a la que se atrevió a otorgarle una puntuación perfecta de 10 sobre 10.

“‘La caída de la Casa Usher’ (Netflix): me la perdí cuando se estrenó por una operación de cadera, pero ha valido la pena esperar. Aterradora, envolvente, con un guion ingenioso que mueve la trama... Se podría argumentar que Mike Flanagan, su director, es el Quentin Tarantino de las películas de miedo“, destacó Stephen en agosto de 2025 cuando logró verla.

Gracias a su combinación de drama familiar, suspenso psicológico y horror gótico, La caída de la Casa Usher se ha consolidado como una de las producciones más destacadas del género disponibles en Netflix, convirtiéndose en una opción imperdible para quienes buscan una historia intensa y llena de giros inesperados.

Sinopsis: “Para asegurar su fortuna, dos hermanos implacables instauran una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando, misteriosamente, sus herederos mueren uno tras otro“.

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La historia se centra en la familia Usher desde la perspectiva de los hermanos Roderick y Madeline, quienes logran construir un gran conglomerado farmacéutico gracias a una combinación de ambición desmedida, influencia y decisiones que desafían los límites de la ética.

No obstante, todo cambia para Roderick cuando se tiene que enfrentar a una realidad terrible: sus hijos van muriendo de forma cruel y violenta. Al mismo tiempo, aparece Verna, una misteriosa mujer que parece estar relacionada con su pasado.