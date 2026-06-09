Freno total a ‘Aníbal’: Netflix detiene el rodaje de la película de Denzel Washington y destapa la razón

Hace unos meses, Netflix había anunciado una nueva y ambiciosa producción que prometía llevar a la pantalla la historia de Aníbal Barca, uno de los estrategas militares más célebres y temidos de la antigüedad.

El proyecto, titulado provisionalmente Hanniba, busca recrear la vida del legendario general cartaginés, reconocido por sus hazañas durante las Guerras Púnicas y por su histórica travesía a través de los Alpes para enfrentar al Imperio romano.

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No obstante, aunque prometía ser una de sus grandes apuestas dentro del catálogo de la plataforma de streaming, recientemente la compañía anunció que se detuvo el rodaje.

La decisión, según explicó a través de un comunicado, responde a desacuerdos relacionados con el presupuesto del proyecto, dirigido por Antoine Fuqua, cineasta conocido por títulos como Training Day y la saga The Equalizer, y protagonizado por Denzel Washington, considerado una de las grandes estrellas de Hollywood.

Con este inesperado anuncio, Netflix deja en pausa una de las producciones históricas más esperadas del catálogo este 2026.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 13 DE AGOSTO: Denzel Washington en la proyección especial en Los Ángeles de "Highest 2 Lowest". Foto: Getty Images

Inicialmente, la filmación de la cinta estaba prevista para comenzar durante el verano europeo en distintas locaciones de Italia; sin embargo, debido a los desacuerdos en las negociaciones entre el estudio y los productores se detuvo temporalmente, mientras se busca una solución financiera que permita sacar adelante la película.

Según la información divulgada por la compañía, la suspensión no implica la cancelación del proyecto, un tema que dejó bastante claro, teniendo en cuenta que tanto Netflix como los productores siguen interesados en llevar a cabo esta propuesta.

Justamente por eso, actualmente siguen trabajando de la mano para resolver las diferencias presupuestarias que surgieron durante las primeras etapas de desarrollo de la película, cuyo guion fue escrito por John Logan, ganador del Óscar y autor de producciones como Gladiator y The Aviator.

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En este contexto, la compañía aclara que la intención es reanudar los trabajos una vez se alcance un consenso respecto de los recursos requeridos, una situación que, contrario a lo que muchos creen, resulta común y comparable a la de otros proyectos que se han realizado para la plataforma.

Hasta el momento, Netflix había presentado el proyecto como una ambiciosa producción histórica, respaldada por un elenco de primer nivel y enfocada en recrear algunos de los enfrentamientos más decisivos entre Cartago y Roma. La propuesta destacaba especialmente las batallas que consolidaron a Aníbal como uno de los estrategas militares más influyentes y admirados de la historia.