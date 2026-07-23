Lo que necesita saber de Comic-Con 2026: el esperado regreso de Marvel, ‘Lanterns’ y más

Los héroes, villanos, encapuchados, princesas y amantes de los cómics llegaron a San Diego, California, para el inicio el jueves de la nueva edición de la Comic-Con, marcada este año por el regreso de Marvel.

Una de las mayores fiestas de la cultura pop del mundo, la Comic-Con nació en 1970 como una discreta reunión para los seguidores del género.

Y se ha transformado durante décadas en un evento que atrae a unas 130.000 personas a la ciudad costera estadounidense de San Diego, donde además acuden estrellas y directores de Hollywood para promover sus proyectos.

¡AVENGERS: DOOMSDAY¡, el esperado estreno de Marvel Studios, llega a los cines el 17 de diciembre. Foto: Marvel Studios

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Este año los fanáticos esperan el regreso de Marvel al Hall H, la sala más importante de la Comic-Con. En 2024, la última vez que el estudio estuvo allí sorprendió a los más de 6.000 asistentes al anunciar que Robert Downey Jr. regresaría al UCM, pero no como Iron Man, sino encarnando al villano Doctor Doom.

Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Foto: Getty Images

Marvel llegará a su aguardada presentación el sábado tras revelar el primer tráiler de su Avengers: Doomsday, que estrenará en diciembre bajo la dirección de los hermanos Russo.

“Doomsday” sigue los eventos de Endgame, lanzada en 2019, y reúne a los X-Men, los vengadores, los guerreros de Wakanda y los Cuatro Fantásticos para una última batalla.

Kyle Chandler y Aaron Pierre protagonizan 'Lanterns'. Foto: HBO Max

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El Hall H también recibirá a DC Studios, que presentará el viernes un adelanto de su serie Lanterns, que estrenará en HBO el 16 de agosto.

Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, el programa creado por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King es una nueva mirada al superhéroe Linterna Verde.

Ambientada en un pueblo de Nebraska, la serie sigue a dos detectives de carne y hueso, alejándose de producciones como la cinta espacial de 2011, en la que Ryan Reynolds dio vida al enmascarado esmeralda.

Llamando a todos los vampiros

Los fans de la convención más famosa del género se alinearon desde el miércoles para garantizar una silla en el Hall H.

Las hermanas Adelaide y Delaney Hall, primeras en la fila, llegaron poco después de la medianoche al Centro de Convenciones de San Diego, que acoge cada año el mayor evento de los cómics. “Voy a acampar aquí esta noche para ser la primera adentro mañana en la mañana. ¡Estoy muy emocionada!”, dijo Adelaide, de 21 años.

La joven de San Diego contaba las horas para ver el panel de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que inauguró el Hall H. Su tercera temporada llegará a la pantalla chica el 20 de noviembre.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Foto: Disney+

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Otro destaque de la mañana de este jueves fue el panel Muérdeme: Llamando a todos los vampiros, que juntó al fenómeno del k-pop Enhypen y a parte del elenco del éxito adolescente Crepúsculo (2008) que arrancó gritos de entusiastas y debatió sobre los desafíos y atractivos de las criaturas de la noche. “Estoy sin palabras, ¡quiero llorar!”, dijo Rachel Castillo, quien vitoreó sin parar a sus ídolos.

Más tarde Hollywood marcará presencia con Onslaught, la venidera cinta de acción protagonizada por Adria Arjona, y el Lucas Museum, que el año pasado llevó por primera vez a George Lucas al templo de la cultura pop. Allí se conocerán nuevos detalles de cara a su apertura en septiembre en Los Ángeles.

'Widow’s Bay' es la serie sensación de Apple TV. Foto: Apple TV

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Para el fin de semana también se espera el panel de Apple TV que dará un repaso a algunos de sus éxitos como Widow’s Bay y ofrecerá un vistazo a sus próximas películas como Mayday, protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh.

El programa también incluye aniversarios de producciones que marcaron generaciones como la oscarizada El laberinto del fauno, del director mexicano Guillermo del Toro, que conmemorará su vigésimo aniversario, y de la franquicia Star Trek que cumple seis décadas explorando los confines del universo.

*Información de Paula Ramón, AFP.