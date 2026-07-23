Juan Pablo Socarrás lleva la cumbia a la pasarela: ‘Matilde’, la colección que recorrerá Latinoamérica en Colombiamoda 2026

Juan Pablo Socarrás lleva dos décadas construyendo una obra que desborda la moda. El diseñador colombiano, reconocido por convertir la artesanía y el trabajo comunitario en el corazón de su propuesta creativa, llega nuevamente a Colombiamoda 2026 en uno de los momentos más significativos de su trayectoria: con una colección inspirada en Matilde Díaz Hernández, la mujer que acompañó a Lucho Bermúdez en la expansión de la cumbia colombiana por América Latina.

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Colombiamoda presentará este año su edición bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury, una declaración con la que Inexmoda busca reivindicar el valor de los saberes, los oficios y la identidad como factores de competitividad global. En ese contexto, Matilde parece dialogar naturalmente con el espíritu de la feria.

El diseñador Juan Pablo Socarrás sorprenderá en Colombiamoda 2026 con 'Matilde', una colección que rinde homenaje a la legendaria cantante de cumbia Matilde Díaz. Foto: Samuel Polania

La colección será presentada el próximo 29 de julio, a las nueve de la mañana, en el Museo de Antioquia, una decisión que también rompe con la tradición de las pasarelas nocturnas y que, según Socarrás, responde a una intención concreta: permitir que el público observe con detenimiento el trabajo artesanal detrás de cada pieza.

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“He hecho un viaje por toda Latinoamérica para entender el orgullo latinoamericano y eso es lo que quiero mostrar en esta colección. Quiero que la gente salga con una sensación: orgullo latino. Quiero que se sientan orgullosos de haber nacido donde nacieron”, le dijo Socarrás a SEMANA.

Una colección que se viste de Latinoamérica

El diseñador Juan Pablo Socarrás sorprenderá en Colombiamoda 2026 con 'Matilde', una colección que rinde homenaje a la legendaria cantante de cumbia Matilde Díaz. Foto: Samuel Polania

Antes de convertirse en una colección, Matilde fue una ruta. La de Matilde Díaz Hernández llevando la cumbia por el continente y la del propio Socarrás recorriendo territorios para trabajar junto a artesanos y comunidades.

En conversación con SEMANA, el diseñador reconstruyó ese mapa: Cundinamarca, Honda, Montería, Valledupar, Barranquilla, México, Guatemala, Arequipa, Brasil y Puerto Rico aparecen como estaciones de un mismo relato.

“Paralelamente a lo que hizo Matilde, yo hice los mismos viajes que ella”, explicó. En Perú, por ejemplo, el diseñador trabajó con el CITE y el Gobierno peruano en procesos artesanales alrededor de la alpaca, el baby alpaca y la vicuña; en Arequipa tejió junto a hombres privados de la libertad, mientras que en Colombia continuó fortaleciendo vínculos con comunidades y emprendedores sociales a través de su iniciativa Te acompaño.

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La colección, que reunirá más de 30 salidas femeninas y masculinas, es también un inventario afectivo de materiales y símbolos latinoamericanos. Habrá lino, algodón, seda, alpaca, tejidos recuperados, piezas en segundo uso y una amplia exploración del superreciclaje, una práctica constante en el universo creativo del diseñador.

“Como Lucho Bermúdez llevó la cumbia a muchas partes, yo le pedí manteles a mujeres de la sociedad colombiana e hice vestidos con ellos, tinturándolos con cholapín. También tenemos lanas que ya no servían y las recuperamos. Creo que Latinoamérica se viste de eso”, afirmó.

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El diseñador Juan Pablo Socarrás sorprenderá en Colombiamoda 2026 con 'Matilde', una colección que rinde homenaje a la legendaria cantante de cumbia Matilde Díaz. Foto: Samuel Polania

Las siluetas conservan el ADN de Socarrás: grandes volúmenes, polleras reinterpretadas, camisas inspiradas en el guardarropa masculino y estructuras que evocan las fallas tectónicas que unen al continente. El maíz, las orquídeas, los volcanes, los mares y los ríos también aparecen como elementos narrativos de una propuesta que entiende la moda como un archivo vivo.

No es casual que el escenario elegido sea el Museo de Antioquia. “Quiero elevar la artesanía de la calle a un museo”, aseguró el diseñador, quien ha mantenido una relación de más de veinte años con Inexmoda, primero como consultor y luego como una de las voces más reconocibles de la moda colombiana.

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El lujo de lo irrepetible

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda Foto: Inexmoda

Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, pocas colecciones sintetizan tan claramente el concepto de esta edición de Colombiamoda como Matilde.

“Esta historia que acaba de contar Juan Pablo, en colaboración con Bata, nadie la puede replicar en el mundo. Eso es un tesoro invaluable. Esa es nuestra diferenciación y nuestro factor de competitividad”, aseguró a SEMANA.

Díez sostiene que la responsabilidad de Inexmoda pasa por construir plataformas capaces de mostrarle al mundo aquello que hace diferente a Colombia. En ese sentido, considera que la colección encarna una conversación más amplia sobre el papel de la creatividad latinoamericana en la industria global.

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“Esto respira Colombiamoda”, resumió. “Es uno de los proyectos que sustenta Uniqueness is the New Luxury, por la exploración de los territorios y los saberes ancestrales, y por la vinculación de la moda con la música, que también es una expresión profundamente nuestra”.

En esa conversación aparece también Bata, marca que por primera vez participa como patrocinadora de una pasarela en Colombiamoda y cuyo papel en esta ocasión estará centrado en acompañar la propuesta con el calzado de los distintos looks.

Carolina Tejada, gerente de retail y marketing en Bata Colombia junto al diseñador Juan Pablo Socarrás. Foto: Samuel Polania

La alianza, según explicó Carolina Tejada, gerente de Retail y Marketing de Bata Colombia, surgió de una afinidad alrededor de las comunidades y las historias cotidianas.

“Empezamos a ver que detrás del calzado en realidad hay historias y detrás de estas historias no están estas personas superconocidas o estas industrias, sino personas del día a día que son parte de una conversación de moda, de textiles, de diseños y de sacar el país adelante”, señaló.

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Tejada recordó que fue el propio Socarrás quien insistió en que la compañía debía mirar la feria desde una perspectiva distinta. “Juan Pablo me decía: ‘Colombiamoda no es un fashion runway, es mucho más’”, contó.

Quizá ahí reside la clave de Matilde. Más que una pasarela, la colección se presenta como una declaración sobre el lugar desde donde la moda latinoamericana quiere ser leída en 2026: no desde la nostalgia, sino desde la capacidad de transformar memorias, territorios y oficios en una narrativa contemporánea.

En tiempos en los que la industria busca nuevas definiciones para el lujo, Socarrás parece haber encontrado la suya. Tiene la forma de una pollera en movimiento, el color del cholapín y el eco de una cumbia que, décadas después, continúa atravesando fronteras.