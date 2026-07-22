“La paz no la cambio por nada”: Anamar, de ‘El Desafío’, reaccionó tras la filtración del preocupante video de Renzo Meneses

La difusión de un material audiovisual grabado en una habitación volvió a situar en el centro de la atención digital al modelo y exparticipante de los programas de realidad El Desafío y La casa de los famosos, Renzo Meneses. En las imágenes, registradas y compartidas por usuarios en redes sociales, se observa una presunta situación de sometimiento físico hacia una mujer, mientras una tercera persona increpa verbalmente a Meneses señalándolo de agresor.

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Ante el revuelo generado en plataformas digitales, la exconcursante y expareja sentimental del deportista, Anamar, emitió una declaración pública en la que fijó su postura y priorizó el bienestar de su hijo.

Ante las reiteradas menciones de los usuarios y la repercusión del contenido en medios de comunicación, Anamar, quien también compartió pantalla con Meneses en el formato de Caracol Televisión, utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje enfocado en su estabilidad familiar.

“La paz que tanto me costó construir hoy no la cambio por nada, ni por nadie. El tiempo siempre pone cada cosa en su lugar y solita seguiré construyendo un hogar lleno de amor, paz, respeto, seguridad y estabilidad para mi hijito como siempre lo he hecho”, expresó la creadora de contenido.

la respuesta de Anamar ante señalamientos y videos sobre su expareja Renzo Meneses Foto: @anamar.rpo

La relación entre ambos participantes ha estado rodeada de antecedentes complejos. Tras su salida del reality, Anamar alzó la voz para denunciar públicamente haber sido víctima de violencia por parte de Renzo durante su relación. A esta compleja situación se sumó en su momento la polémica por la paternidad de su hijo, un proceso en el que inicialmente el hombre negó el vínculo y, tiempo después, retractarse y manifestar públicamente su alegría por convertirse en padre.

Hasta la fecha, Renzo Meneses no ha emitido un comunicado directo ni declaraciones personales en sus perfiles oficiales sobre la procedencia o el contexto de la grabación. Sin embargo, el medio La Corona TV informó que logró entablar comunicación con el círculo cercano del deportista para contrastar los hechos.

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De acuerdo con lo reportado por dicho medio de entretenimiento, personas allegadas a Meneses manifestaron que el video no correspondería a un hecho reciente, argumentando diferencias en el aspecto físico que lucía en ese momento. Adicionalmente, desde ese mismo entorno se sostuvo que la persona involucrada en el material correspondería a su pareja recurrente y mencionaron la existencia de conflictos previos entre las partes.

Desde la misma fuente se indicó que el exparticipante se mantendría encerrado sin interacción en redes sociales ni comunicaciones telefónicas, mientras su abogado analiza la situación para determinar si el caso derivará en acciones ante estragos judiciales.