Filtran fuerte video en el que Renzo, exparticipante del ‘Desafío’, habría agredido a dos mujeres: “Vas a ver la boleteada”

Renzo Meneses es recordado por miles de personas por su participación en formatos como El Desafío y La casa de los famosos 3. El modelo cautivó con su belleza, preparación y físico, logrando ser foco de miradas en más de una ocasión.

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Sin embargo, desde meses atrás, el hombre se vio involucrado en señalamientos de presunta agresión a sus parejas, tal y como fue el caso de Anamar, quien aseguró que la había maltratado y ofendido en medio del vínculo que compartían. Dicho tema fue noticia en redes sociales y medios nacionales, despertando indignación en más de uno.

No obstante, recientemente, Renzo Meneses volvió a quedar en el centro de la polémica por un contenido que salió a la luz y fue difundido a gran velocidad por los usuarios de plataformas digitales. El video mostraba una preocupante situación, en la que se habría dado un presunto caso de maltrato.

De acuerdo con lo que quedó registrado, una mujer, que sería la nueva pareja del exparticipante de los realities, se encontraba con él en una habitación, cuando la situación escaló y terminó en una agresión. Las imágenes reflejan cómo el hombre la reduce en la cama e intenta someterla.

Aquella persona tenía ropa interior y el rostro cubierto, mientras gritaba y pedía ayuda por las reacciones que tenía el colombiano. Ante esto, una persona ingresó al lugar y grabó cómo lo increpaba, señalándolo de maltratador.

“Él es un maltratador de mierda… maltratador de mierda, está acostumbrado a maltratar a las mujeres”, dice la otra mujer.

La víctima busca la forma de soltarse y le pide que la deje en paz, pero el deportista continúa sosteniéndola de la mano, asegurando que no le iba a pegar.

“¿Qué vas a hacer, hijue%$&? Vas a ver la boleteada que te voy a pegar“, comentó la persona que grababa.

Renzo se pone de pie y se acerca a ellas, sin importarle que estaba desnudo. SEMANA se abstiene de compartir dichas imágenes publicadas por la cuenta @loisvzla68.

Por el momento, no hay pronunciamiento de Meneses, y solo se conocen las fotos de la mujer, quien mostró las heridas que le quedaron.