“Con tusa o sin tusa, toca seguir trabajando”: Andrea Valdiri confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda

La reconocida creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri, confirmó de manera pública el término de su vínculo sentimental con Juan Daniel Sepúlveda, con quien sostuvo una relación de cerca de tres años. A través de sus plataformas digitales, la empresaria e influenciadora abordó los rumores que circulaban en las redes sociales y compartió con sus seguidores la etapa personal que afronta actualmente.

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Los rumores sobre un posible distanciamiento entre la pareja comenzaron a tomar fuerza en el entorno digital luego de que los usuarios notaran que ambos creadores de contenido habían dejado de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram. Asimismo, la eliminación de las interacciones habituales y las publicaciones conjuntas encendieron las alarmas entre su comunidad de seguidores el día viernes 17 de julio.

Ante las crecientes especulaciones, Andrea Valdiri decidió utilizar sus historias de Instagram la mañana del sábado 18 de julio para aclarar su situación sentimental actual. Sin profundizar en los motivos específicos que propiciaron la decisión, la barranquillera validó las sospechas de su audiencia.

“Cuando uno termina una relación, entra en un proceso de tristeza en el que no quiere nada, y yo estoy viviéndolo poquito a poquito. La gente me ha preguntado y sí, es verdad, ya no estoy con ‘ternerito’”, declaró la influenciadora, haciendo alusión al sobrenombre con el que sus seguidores identificaban a Sepúlveda dentro de las dinámicas de su contenido.

Durante su intervención, Valdiri enfatizó la importancia de mantener su ritmo laboral y sus compromisos comerciales vigentes, a pesar de la coyuntura emocional que implica una separación afectiva después de un periodo prolongado.

Andrea Valdiri Foto: @instagram Andrea Valdiri

“Con tusa o sin tusa, a uno le toca seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie y tengo que seguir, de eso se trata la vida”, afirmó la creadora de contenido, quien además acumula millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

La influenciadora también dedicó unas palabras de lo que significó este noviazgo en su vida personal, optando por mantener una postura de cordialidad y respeto hacia su expareja. “Estamos viviendo un proceso difícil, pero lo importante es que tú puedas pasar por la vida de las personas no hiriendo, sino dejando algo bonito. Por eso, yo me quedo con todo lo lindo que viví con él porque ya íbamos para tres años. Da tristeza, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir ‘camellando’ así el mundo se le caiga a uno”, puntualizó.

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Hasta el momento, Juan Daniel Sepúlveda no ha emitido ninguna declaración pública ni pronunciamiento oficial en sus canales digitales respecto a la ruptura. Por su parte, la audiencia de Valdiri reaccionó de manera inmediata con diversos mensajes de respaldo y solidaridad frente al duelo afectivo manifestado por la barranquillera.

Andrea Valdiri se ha consolidado como una de las figuras públicas con mayor tracción en la industria del entretenimiento digital en Colombia, construyendo su trayectoria a través de contenidos enfocados en el baile, el humor y la cotidianidad.