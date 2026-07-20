La foto de Ester Expósito que Mbappé subió por error a su Instagram y borró a los pocos segundos

El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el centro de la conversación tras publicar y eliminar a los pocos segundos una fotografía de la actriz española Ester Expósito en sus historias de Instagram.

En la imagen, la intérprete aparecía vistiendo el uniforme de la Selección de Francia con el dorsal número 10 y el brazalete de capitán, característicos del jugador.

El hecho cobró relevancia inmediata al ocurrir pocas horas después de que el equipo francés finalizara su participación en el Mundial 2026.

“Estuve muy tranquilo”: Víctor Mallarino habló de su batalla contra el cáncer y la pérdida de su hermano

A pesar de la brevedad con la que la foto permaneció visible en la cuenta oficial del futbolista del Real Madrid, varios usuarios de la red lograron realizar capturas de pantalla antes de que fuese borrada.

La difusión de este material fue detallada inicialmente por el creador de contenido Javi Hoyos, quien reportó que la imagen estuvo disponible cerca de las 5:30 de la madrugada, inmediatamente después del compromiso deportivo de la escuadra francesa.

Existen capturas tomadas a los 9, 23 y 57 segundos de haber sido emitida la historia, confirmando la rapidez con la que el entorno del jugador o el propio deportista reaccionó para retirar la fotografía.

Posteriormente, los seguidores que intentaron ingresar al perfil del atacante solo encontraron el mensaje de eliminación de la historia de Instagram.

Kylian Mbappé genera especulaciones tras publicar y borrar una foto de Ester Expósito Foto: Toma de captura de @k.mbappe

El debate en los entornos digitales se dividió rápidamente entre quienes consideran el suceso como un descuido y quienes lo interpretan como un gesto intencionado.

Por otra parte, medios de comunicación internacionales, como el diario español El Debate, señalaron que este episodio aviva las especulaciones en torno a una posible cercanía sentimental entre la actriz de Élite y el futbolista.

Hasta la fecha ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito han emitido declaraciones oficiales, confirmaciones o desmentidos sobre su relación.

¿Quién es Charlie Zaa? La historia del cantante investigado por presuntos nexos con las AUC

La comentada interacción coincidió con un momento complejo para el capitán de la selección subcampeona del mundo en 2022. Horas antes de la difusión de la imagen, Francia disputó el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami contra la selección de Inglaterra.

El encuentro culminó con una derrota para el conjunto francés con un marcador de 6-4. A pesar de que el combinado inglés se fue al descanso con una ventaja de 4-0 gracias a una tripleta de Bukayo Saka, el equipo liderado en la cancha por Mbappé intentó una remontada en la segunda mitad con un doblete del propio delantero del Real Madrid y anotaciones de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Sin embargo, los goles complementarios de Jude Bellingham y más jugadores consolidaron el tercer lugar para Inglaterra, dejando a Francia en la cuarta posición.