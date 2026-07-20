“Donde más he sufrido por ser mujer”: Camila Zárate habla de su dura experiencia en México y su regreso como cantante de rock

La actriz y presentadora colombiana Camila Zárate, reconocida por su participación en diversas producciones de la televisión nacional, compartió detalles sobre el radical cambio de rumbo que dio a su vida al radicarse en México hace 11 años.

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En una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, la bogotana expuso las motivaciones de su partida, las dificultades de adaptación que enfrentó, entre ellas episodios de machismo y dinámicas sociales complejas, y el proceso de reconstrucción de su carrera artística a través de la música y el teatro musical.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de migrar estuvo impulsada por la búsqueda de bienestar emocional ante un periodo en el que experimentaba sentimientos de inconformidad personal. Zárate optó inicialmente por establecerse en una zona costera del territorio mexicano, alejándose por completo de la esfera del entretenimiento público para integrarse a un estilo de vida enfocado en el comercio de artesanías.

Para la intérprete, este oficio manual representó una herramienta de sanación y sustento básico ante cualquier eventualidad económica, destacando el valor social que poseen los artesanos.

No obstante, este periodo de austeridad y distanciamiento de los medios de comunicación generó en su momento especulaciones en el entorno digital sobre su situación financiera y residencial, versiones que la propia actriz desmintió ante medios como la revista Vea, aclarando de forma estricta que nunca atravesó por una situación de calle.

Durante la conversación, Zárate analizó los matices de la sociedad que la acogió, señalando la existencia de barreras culturales que afectan a los extranjeros, aunque enfatizó que los mayores obstáculos que ha experimentado están vinculados a su condición de mujer.

“México es un país muy hermoso, sí hay algo de xenofobia, sí hay racismo y sí hay un rechazo hacia el extranjero, pero yo creería que donde más he sufrido ha sido por ser mujer”, manifestó la actriz, quien argumentó que se ha enfrentado al cierre de oportunidades laborales y a situaciones de incomodidad debido a conductas machistas estructurales.

Como anécdota, relató un incidente en el cual, tras rechazar la invitación de un vecino que le había ayudado en su hogar, la fachada de su vivienda amaneció cubierta de basura, un hecho que interpretó como una reacción hostil ante su negativa.

“Una vez me pasó que me ayudaron a subir un garrafón de agua y yo vivía en una loma muy alta (…) Y entonces me invitó a salir y yo, ‘No, muchas gracias’. Cerré la puerta de mi casa y al día siguiente todo el patio de mi casa lleno de basura”, afirmó la actriz.

Posteriormente, tras mudarse de residencia en México, coincidió geográficamente con un proyecto musical que ensayaba en su vecindario.

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La actriz relató que decidió ofrecerse como vocalista. Tras superar una audición interpretando temas de la agrupación estadounidense Guns N’ Roses, se consolidó dentro de la banda musical. Después de varias reestructuraciones internas con el bajista y el baterista originales, la artista lidera actualmente una propuesta de rock denominada Behind the Music.

A la par de sus compromisos como cantante, la colombiana diversifica su agenda ejerciendo como presentadora para diversas marcas y ensayando para protagonizar un montaje teatral de formato musical, al estilo Broadway, programado para finales de julio en México.