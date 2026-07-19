Aylín Mujica habló de la muerte de su hijo y publicó desgarradoras palabras para despedirlo: “Te pido que me envíes fuerza”

Aylín Mujica volvió a ser noticia, aunque esta vez por un difícil momento personal. La reconocida actriz, que durante años ha destacado por su trayectoria en la televisión y su amplia presencia en redes sociales, enfrenta el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, una noticia que ha conmovido a sus seguidores y al mundo del entretenimiento.

Taliana Vargas expuso delicada situación y habló de decisión radical que tomó: “Ojo con lo que dices”

La información fue dada a conocer por la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró que Mauro Menéndez, de 31 años e hijo de la actriz y del músico cubano Osamu Menéndez, murió tras sufrir complicaciones derivadas de un cuadro de neumonía. Según explicó, el joven decidió realizar un viaje para asistir a un partido de béisbol pese a las recomendaciones de su madre, quien le habría pedido que no se desplazara debido a su estado de salud.

De acuerdo con lo revelado en el programa Las Top News, la enfermedad se agravó durante el viaje, situación que terminó provocando su fallecimiento. Fridmann señaló que la actriz insistió en que permaneciera en reposo, pero él mantuvo sus planes.

Asimismo, indicó que Aylín Mujica se encontraba adelantando los trámites necesarios para el reconocimiento y traslado del cuerpo de su hijo, con el fin de darle el último adiós junto a su familia. Hasta ese momento, la actriz no había emitido un pronunciamiento público sobre la información divulgada, mientras seguidores y colegas le han expresado mensajes de solidaridad por la pérdida.

En medio de este dolor que golpeaba su realidad, la artista reapareció y compartió un sentido mensaje, refiriéndose a lo ocurrido con Mauro. La mujer lo despidió con un desgarrador mensaje, plasmando la tristeza que la inundaba.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, escribió en un post de su cuenta oficial de Instagram.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos, amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida, mi Mau querido”, agregó, donde recopiló varias fotos del joven.