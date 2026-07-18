Hijas de Fernando Gaitán se fueron contra Jorge Enrique Abello por sentido tema de ‘Yo soy Betty, la fea’: “Se jacta públicamente”

Las hijas del fallecido libretista Fernando Gaitán, Ana María y Luisa Gaitán, informaron que desde marzo de 2025 mantienen un proceso judicial contra RCN Televisión con el propósito de reclamar los derechos patrimoniales de autor sobre varias de las producciones creadas por su padre, entre ellas la exitosa novela Yo soy Betty, la fea.

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En declaraciones entregadas a Brava News, las herederas explicaron que la demanda busca establecer si el canal tenía autorización para explotar estas obras en formatos y plataformas que no existían cuando fueron creadas, como los servicios de streaming. Asimismo, pretenden que la justicia reconozca que los derechos patrimoniales nunca fueron transferidos de manera expresa y, por tanto, les corresponden como sucesoras del escritor.

Las hermanas señalaron que la decisión de iniciar acciones legales surgió después del fallecimiento de Fernando Gaitán, en 2019, cuando revisaron la situación jurídica de sus obras y, según afirmaron, descubrieron que ni ellas ni el reconocido guionista conocían con precisión el alcance de los derechos de autor sobre sus creaciones. Hasta el momento, RCN Televisión no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones realizadas por las hijas del libretista.

No obstante, en la charla con Paula Bolívar, Ana María Gaitán fue interrogada sobre los amigos de su padre, quienes habrían hecho comentarios que las ofendieron y lastimaron por su alcance.

La mujer se refirió a Jorge Enrique Abello, protagonista de Yo soy Betty, la fea, mencionando unas declaraciones que soltó el actor en el pasado, precisamente en medio de la promoción de la secuela de la producción.

“Nosotras hemos sido extremadamente lastimadas en todo el proceso desde la muerte de mi papá, no solo por la muerte de mi papá, que fue de un momento a otro, sino por todo lo que sucedió después (…) su legado, que es lo que nosotras deberíamos sentirnos orgullosas, felices; estamos tristes (…) Sentimos que RCN, su casa, sus amigos, que sabían que mi papá no quería tocar la obra (Betty la fea), la sacaron y ahí fue cuando dijimos con mi hermana: ‘No más…’”, comentó.

Al comentar sobre lo sucedido, la hija del escritor mencionó que no se respetó lo que quería su padre y que se sintió afectada tras escuchar al actor decir que la secuela se dio precisamente por la ausencia del director.

“Hay un amigo de mi papá que se jacta públicamente de ser un gran amigo de mi papá. De hecho, alzó su ataúd y, después de varios años de decir que él es tan amigo de mi papá, llega un momento en el que tan campantemente dice que mi papá tenía que morirse, para que el proyecto donde él es un asociado, que es ’Betty la fea, la historia continúa’, pudiera nacer”, comentó.

“Eso para nosotras fue extremadamente doloroso, sentimos que no hay ni siquiera cuidado en eso… como que nosotras, sus hijas, lo podemos ver, estamos pendientes del legado (…) y sacar unas palabras tan ligeras como que él (Jorge Enrique) podía hacer su trabajo gracias a que mi papá se muriera, fue algo salvaje para nosotros…”, aseguró.

Jorge Enrique Abello, actor colombiano. Foto: YouTube Desnúdate con Eva

Cabe aclarar que, en el pasado, Jorge Enrique Abello dio una entrevista a Viviana Gibelli, refiriéndose a la decisión de lanzar una nueva temporada de la historia.

“Fernando concluyó una gran obra tremenda; le costó sangre, sudor y lágrimas, la escribió solito (…) le costó cada día, le quedó perfecta. Si tú te pones en los zapatos de Fer, él dijo: ‘¿Yo para qué voy a dañarla? La hice bien’. No creo que tuviera muchas ganas para que esto pasara; es muy posible que una de las condiciones (para que se diera Betty la fea, la historia continúa) es que él no estuviera”, dijo en aquel espacio.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado sobre la polémica.