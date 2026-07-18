España vs. Argentina: pronóstico de la inteligencia con resultado y campeón del Mundial 2026

Este domingo, 18 de julio, España y Argentina juegan la final del Mundial 2026. Es el partido más importante del año y arrancará a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

España vs. Argentina, final inédita del Mundial 2026: Yamal contra Messi, un duelo de dos generaciones

Prensa argentina calienta la final con España: ilusión total por el Mundial 2026

¿Quién ganará, España o Argentina? Esa pegunta la respondió la inteligencia artificial (IA), basándose en los últimos resultados de ambos equipos, cómo llegan al encuentro y las nóminas que los acompañan.

Aunque la IA pronostica un encuentro muy parejo, no tiene ningún tipo de dudas: Argentina le va a ganar a España, será bicampeona del mundo y bordará en su escudo la cuarta estrella de toda su historia.

Trofeo de la Copa del Mundo, Lamine Yamal y Lionel Messi. Foto: Getty Images

IA pronostica triunfo de Argentina 2-1 sobre España en la final del Mundial 2026

Y lo explica: “Este resultado se fundamenta en el brutal choque de dinámicas y la madurez competitiva de ambos planteles. España llega desplegando un fútbol de altísima escuela, sosteniendo un ritmo de posesión, presión asfixiante y un desequilibrio eléctrico por las bandas comandado por Lamine Yamal, lo que les ha permitido someter a potencias como Francia y Portugal en su camino”.

Eso sí, aclara: “No obstante, las finales de este calibre suelen resolverse en los detalles y en el oficio para gestionar los momentos de máxima tensión, un apartado donde el peso histórico reciente de Argentina inclina la balanza. La albiceleste de Lionel Scaloni combina un bloque defensivo sumamente físico y combativo con un colmillo letal en transiciones dinámicas”.

“Además, el factor emocional y de liderazgo en el último baile mundialista de Lionel Messi, sumado a la mística ganadora y solvencia en momentos límite de figuras clave como el Dibu Martínez o Rodrigo de Paul, le otorgan a Argentina esa milésima de segundo extra de jerarquía necesaria para romper el dominio posicional español y capitalizar las pocas grietas que deje la zaga de Luis de la Fuente“, cerró.

Según la IA, Argentina será la campeona del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

De cumplirse el pronóstico de la inteligencia artificial, la algarabía sería absoluta en Argentina. El combinado de Messi y compañía se convertiría en la tercera selección en toda la historia que gana el bicampeonato del mundo. Antes lo lograron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Sin embargo, todo se definirá en el campo. España y Argentina jugarán una final inédita en la historia de las Copas del Mundo, siendo en la actualidad las mejores selecciones de sus respectivos continentes, pues la roja es vigente campeona de la Eurocopa, mientras la albiceleste posa como reina de la Copa América.