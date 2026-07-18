🔴 EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: horario y cómo verlo en vivo

Este sábado 18 de julio, Francia a e Inglaterra se verán las caras para disputar el tercer puesto del Mundial 2026 e intentar cerrar así con una sonrisa lo que fue su destacada participación en la cita orbital.

Los ingleses llegan a esta instancia tras perder por 1-2 las semifinales contra Argentina y quedarse por fuera de la final. Más allá de lo que pase en este juego, ya se ha confirmado la continuidad del Thomas Tuchel, criticado por como paró el equipo en el último juego.

Por su parte, Francia cayó aquí después de ser derrotada por España en la instancia anterior. Este compromiso tendrá un sabor especial porque marcará el fin de una era: Didier Deschamps dirigirá su último encuentro.

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