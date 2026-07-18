Las predicciones inspiradas en Walter Mercado siguen despertando interés entre quienes ven en la astrología una guía simbólica para atraer prosperidad y buena fortuna.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para este sábado 18 de julio, de la mano de El Nuevo Herald, volvieron a divulgarse las cifras asociadas a cada signo del zodiaco, consideradas por muchos seguidores del recordado astrólogo como una referencia especial para juegos de azar.

Aunque no existe una fórmula que garantice obtener un premio, estas combinaciones numéricas continúan siendo una de las secciones más consultadas por quienes buscan orientación en loterías, chances y sorteos, manteniendo vigente el legado espiritual y astrológico de Walter Mercado.

Aries:

La creatividad estará en su punto más alto, pero conviene actuar con prudencia en asuntos amorosos y evitar decisiones impulsivas.

Números de suerte: 22, 1, 43.

Tauro:

La jornada favorecerá la calma, la reflexión y la conexión espiritual. Mantener una actitud serena será clave.

Números de suerte: 7, 10, 41.

Géminis:

La paciencia dará mejores resultados que la prisa, tanto en el trabajo como en el amor. Confíe en que llegarán mejores oportunidades.

Números de suerte: 24, 15, 43.

Cáncer:

Será importante organizar las finanzas y afrontar los retos laborales con paciencia y diálogo.

Números de suerte: 12, 34, 5.

Leo:

Evite discusiones y controle la irritabilidad. La serenidad le ayudará a superar la incertidumbre personal.

Números de suerte: 30, 2, 11.

Virgo:

Recibirá noticias variadas y deberá adaptarse a los cambios con tranquilidad, tanto en lo público como en lo personal.

Números de suerte: 50, 18, 29.

Libra:

Reduzca el ritmo y evite exigirse demasiado. Habrá transformaciones que le permitirán identificar lo que realmente le hace feliz.

Números de suerte: 35, 20, 17.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Escorpio:

Proteja su tranquilidad mental y manténgase alejado de conflictos ajenos. Algunos asuntos laborales podrían retrasarse.

Números de suerte: 18, 45, 7.

Sagitario:

Los planes familiares podrían modificarse. Será recomendable cuidar la comunicación y evitar comentarios negativos.

Números de suerte: 39, 23, 14.

Capricornio:

Podrían surgir tensiones en el hogar, especialmente con una figura femenina. Buscar el diálogo será fundamental.

Números de suerte: 2, 19, 5.

Acuario:

Exprese con claridad sus ideas y consulte con la familia antes de tomar decisiones importantes, sobre todo si involucran dinero.

Números de suerte: 16, 4, 33.

Piscis:

El amor cobrará protagonismo, pero será prudente actuar con cautela en asociaciones y asuntos laborales.

Números de suerte: 9, 1, 30