Números cargados de suerte para hoy 15 de julio: las cifras para ganarse la lotería, según Walter Mercado

Aunque Walter Mercado falleció hace más de seis años, su legado en el mundo de la astrología sigue vigente gracias al trabajo de sus familiares y colaboradores, quienes continúan difundiendo las predicciones que lo hicieron famoso entre millones de seguidores.
Para este miércoles 15 de julio fueron publicados nuevos horóscopos acompañados de los tradicionales números de la suerte, dirigidos a quienes acostumbran consultar este tipo de mensajes antes de participar en loterías, chances, sorteos y otros juegos de azar.
Las predicciones conservan el característico enfoque espiritual y simbólico que distinguió al reconocido astrólogo puertorriqueño, despertando el interés de quienes buscan atraer prosperidad, buena fortuna y nuevas oportunidades. En esta ocasión, los pronósticos fueron recopilados y organizados por El Nuevo Herald, que los presentó según cada signo del zodiaco para facilitar su consulta.
Aries:
Es un buen momento para impulsar proyectos personales y abrirse a nuevas oportunidades. El esfuerzo será reconocido.
Números de suerte: 19, 4, 36.
Tauro:
Antes de tomar decisiones o viajar, conviene planificar y evitar actuar con prisa. La organización será clave.
Números de suerte: 5, 36, 17.
Géminis:
Controle los gastos impulsivos y priorice las obligaciones. Escuchar y aplicar buenos consejos favorecerá sus finanzas.
Números de suerte: 2, 35, 32.
Cáncer:
Procure ahorrar y administrar mejor sus recursos. Mantenga el equilibrio entre sus sueños y su realidad económica.
Números de suerte: 20, 36, 2.
Leo:
Dedique tiempo al descanso y al bienestar emocional. La reflexión y la espiritualidad le ayudarán a recuperar energías.
Números de suerte: 33, 40, 12.
Virgo:
Los asuntos que parecían estancados comenzarán a avanzar favorablemente. Mantenga la confianza en sus planes.
Números de suerte: 10, 45, 32.
Libra:
Evite los gastos innecesarios y administre con prudencia sus tarjetas de crédito. La moderación será fundamental.
Números de suerte: 14, 9, 17.
Escorpio:
La comunicación será su mayor fortaleza. Exprese sus ideas con empatía y evite comentarios que puedan generar conflictos.
Números de suerte: 8, 20, 9.
Sagitario:
El amor y la creatividad estarán favorecidos. Romper la rutina fortalecerá los vínculos afectivos.
Números de suerte: 17, 4, 46.
Capricornio:
Defina con claridad sus objetivos y aproveche al máximo sus talentos para alcanzar nuevas metas.
Números de suerte: 27, 5, 49.
Acuario:
Dé prioridad a los sentimientos y enfrente sus temores con confianza. Valore la esencia de las personas.
Números de suerte: 45, 8, 30.
Piscis:
Deje atrás la culpa y piense más en su bienestar. Comenzarán a surgir soluciones para asuntos económicos.
Números de suerte: 3, 44, 12.