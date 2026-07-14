Revelan detalles de las últimas horas de Teresa Gutiérrez: murió en los brazos de su nieta, Majida Issa

A más de una década de la muerte de la legendaria actriz Teresa Gutiérrez, su hija, la también actriz María Margarita Giraldo, compartió detalles íntimos y conmovedores sobre los últimos momentos de vida de la emblemática figura de la televisión colombiana y destacó el entrañable vínculo que mantuvo con su nieta, Majida Issa.

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Teresa Gutiérrez es, sin lugar a dudas, uno de los nombres fundamentales para comprender la historia de la televisión, la radio y el teatro en Colombia. Su fallecimiento, ocurrido el 9 de marzo de 2010 a los 81 años, dejó un vacío profundo en la escena artística nacional. Recientemente, en el programa de investigación Expediente Final de Caracol Televisión, sus familiares y allegados recordaron cómo se vivieron aquellas últimas horas en la intimidad de su hogar.

Durante la emisión, María Margarita Giraldo detalló que, en los días previos a su deceso, la recordada actriz había experimentado malestares estomacales a los que ella misma se refería coloquialmente como “chiripiorcas”. Pese a que inicialmente no parecieron encender alarmas de gravedad, los síntomas se intensificaron de manera repentina el día de su fallecimiento.

@caracoltv La reconocida actriz María Teresa Gutiérrez murió en los brazos de su nieta, Majida Issa. Así fue ese momento 😢 ExpedienteFinal ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

Uno de los testimonios más conmovedores de María Margarita Giraldo se centró en la presencia de la actriz Majida Issa, nieta de Teresa Gutiérrez, quien acompañó a la artista en sus últimos momentos de vida.

De acuerdo con las declaraciones entregadas en un programa de Caracol Televisión, la muerte de la reconocida actriz estuvo marcada por la serenidad y el afecto de su familia:

“En los brazos de Majida hizo así porque le dolía el estómago y se fue. Majida se dio cuenta y le empezó a decir: ‘Abuelita, gracias por todo, te amamos, vete en paz’. La ayudó a irse; fue una muerte hermosísima”, narró María Margarita Giraldo.

Majida Issa, hija de Ylia Bellotto, una de las hijas de Teresa Gutiérrez, ha expresado en varias ocasiones la profunda influencia que su abuela ejerció en su vida y en su decisión de dedicarse a la actuación, consolidando un vínculo que trascendió el ámbito familiar y se extendió al terreno del respeto profesional.

La familia de Teresa Gutiérrez ha estado históricamente vinculada al desarrollo de la industria del entretenimiento en Colombia y América Latina. Entre sus hijos se encuentran figuras reconocidas como la actriz María Margarita Giraldo, el actor y director Miguel Varoni, y Ylia Bellotto, quienes han dado continuidad a esa vocación artística en nuevas generaciones, como la de Majida Issa.

La trayectoria de Gutiérrez se extendió por más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido. Su versatilidad le permitió interpretar desde personajes de carácter fuerte y antagónico hasta papeles entrañables que se ganaron el reconocimiento del público. Entre sus producciones más destacadas se encuentran:

La abuela (1979): Considerada una de las telenovelas más icónicas de la televisión nacional, donde interpretó a la implacable Brígida de Paredes.

Considerada una de las telenovelas más icónicas de la televisión nacional, donde interpretó a la implacable Brígida de Paredes. Señora Isabel (1993): Producción en la que interpretó a Julia viuda de San Martín.

Producción en la que interpretó a Julia viuda de San Martín. Los cuervos (1984 - 1986): En el papel de la inolvidable Sara Olmedo.

En el papel de la inolvidable Sara Olmedo. Pedro el escamoso (2001-2003): Donde dio vida a Pastora García de Gaitán.

Donde dio vida a Pastora García de Gaitán. Los Reyes (2005): Interpretando a Doña Flor.