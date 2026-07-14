Llantas nuevas del carro: por qué deben instalarse atrás y no adelante

Cuando llega ese momento de cambiar los neumáticos del carro por unos nuevos, varios usuarios piensan que lo único que hay que hacer es intercambiarlas por las usadas, ya sea si estas se encuentran adelante o atrás.

¿Cómo instalar las llantas del carro? Esta es la guía de expertos

No obstante, expertos del sector señalan que esta decisión tiene más implicaciones de las que muchos creen, ya que tomar una decisión equivocada puede generar mayores dificultades al momento de conducir el vehículo.

De acuerdo con Energiteca, las llantas no solo influyen en la tracción del vehículo, sino también en la estabilidad, el frenado y el control direccional, especialmente cuando se transita por vías mojadas o superficies resbaladizas.

Por ello, si las llantas nuevas se instalan en el eje que no corresponde, aumenta el riesgo de sobreviraje y subviraje, lo que puede comprometer el control del vehículo en situaciones críticas.

Colocar las llantas nuevas del carro en la parte trasera

Con el objetivo de brindar mayor seguridad vial a los conductores, Energiteca recomienda que las llantas nuevas se instalen en el eje trasero, independientemente del tipo de vehículo.

El estado y la ubicación de las llantas influyen directamente en la estabilidad, frenado y control del carro. Foto: Getty Images

El motivo de esto es brindar mayor estabilidad al coche, ya que los neumáticos traseros se encargan de que el auto siempre se mantenga recto y controlado, sobre todo cuando realiza maniobras como curvas y frenadas en superficies mojadas.

Si las llantas traseras tienen una menor profundidad de labrado que las delanteras, aumenta el riesgo de que el eje trasero pierda adherencia primero, lo que dificulta el control del vehículo en caso de derrape.

Cuando los neumáticos más desgastados son los traseros, es más probable que el vehículo entre en sobreviraje, haciendo que la parte trasera pierda estabilidad y se deslice con mayor facilidad.

Esto ocurre porque las llantas traseras ya no tienen la capacidad de mantener la tracción necesaria para seguir la trayectoria del vehículo.

En estas condiciones, los sistemas de asistencia, como el ABS o el control de estabilidad, tienen un menor margen de actuación, lo que incrementa el riesgo para el conductor, especialmente si no cuenta con la experiencia necesaria para corregir la maniobra.

¿Es recomendable cambiar solamente dos llantas del carro?

La práctica más común entre los conductores es cambiar únicamente dos llantas del vehículo, ya sea porque el presupuesto es limitado o porque el desgaste no es uniforme.

No obstante, lo ideal es reemplazar las cuatro al mismo tiempo para garantizar un comportamiento equilibrado del vehículo.

En caso de cambiar solo dos llantas, es importante que se instalen en el mismo eje y que sean idénticas en marca, modelo y medida. Además, después de la instalación, se recomienda realizar la alineación y el balanceo.