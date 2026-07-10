Alerta para dueños de Toyota y Volvo: SIC advierte por defectos en 13 modelos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre una preocupante novedad que traería muchas problemáticas a ciudadanos del país que son propietarios de modelos de las marcas de carros Toyota y Volvo.

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Por medio de su página de X, la entidad del Gobierno Nacional lanzó un llamado para que los usuarios que poseen esta clase de vehículos verifiquen si sus modelos forman parte de las campañas de seguridad vigentes, luego de que se detectaran posibles defectos de fábrica que incrementan las probabilidades de que ocurra algún accidente o incendio.

La SIC aclaró a los ciudadanos que el proceso de inspección y reparación con los concesionarios o talleres autorizados no tendrá costo, incitando a los conductores a que verifiquen si su coche cumple con las condiciones requeridas.

¿Cuáles son los modelos afectados, de acuerdo con la SIC?

Volvo

Refiriéndose a los modelos de la marca Volvo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comentó que los modelos que necesitan ser verificados para verificar si forman parte de las campañas de seguridad son:

EX30

XC40

C40

XC60

XC90

S60

S80

Las primeras alertas que encontró la SIC corresponden a los modelos Volvo EX30 de los años 2025 y 2026.

De acuerdo con la explicación de la entidad, se registró un posible sobrecalentamiento de algunas celdas de la batería de alto voltaje de estos carros, lo que puede derivar en un incremento anormal de temperatura y, en casos extremos, provocar un incendio.

Por otro lado, la SIC encontró que en los modelos Volvo EX40 y C40 del año 2026, al igual que la XC90 y XC60 de los años 2025 y 2026, al momento de utilizar el modo “B” en los coches híbridos enchufables o la función One Pedal Drive en los eléctricos, podría generarse una desactivación temporal en la funcionalidad de frenado al momento en el que el carro descienda en una pendiente, trayendo mayor riesgo de accidentes.

Finalmente, la entidad comentó que los modelos Volvo S60 y S80 entre los años 2001 y 2009 tendrían problemas en la bolsa de aire, ya que algunos de estos podrían explotar si son desplegados, debido a la degradación del propulsor.

Toyota

En el caso de Toyota, la Superintendencia de Industria y Comercio reportó inconvenientes en tres modelos de la marca:

Land Cruiser 300

Tundra

RAV4 PHEV 2023

Land Cruiser Prado

bZ4X

La primera alerta va para los carros Land Cruiser 300 de los años 2022 a 2024 y la Tundra entre los años 2023 y 2024, ya que la SIC encontró un posible defecto en los cojinetes del motor V35A, el cual podría producir un funcionamiento irregular en el motor, provocando que no arranque.

La segunda alerta se presenta en la RAV4 PHEV 2023, la Land Cruiser Prado, la Land Cruiser 300 modelos 2024 y 2025, y la bZ4x 2023, en los cuales se identificó que la imagen de cámara de reversa se congela brevemente, lo que reduciría la visibilidad al estar realizando una maniobra.

Finalmente, aparece la Land Cruiser modelos 2022 y 2024, en la cual se detectó que hay una posibilidad de que no se produzca la comunicación entre la unidad de control electrónico de la transmisión (ECU) y la ECU del motor. Esto deriva en daños mecánicos, al igual que pérdida de potencia.