Volkswagen anuncia recortes de sus modelos tras caída de ventas

El fabricante alemán de automotores Volkswagen anunció el jueves que recortará a la mitad el número de modelos que ofrece con el objetivo de reducir costos.

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La empresa ha tenido problemas de presupuesto, que se han acumulado por la competencia de compañías chinas, con vehículos eléctricos asequibles. Medios alemanes como la emisora Zu Navigation han asegurado que Volkswagen recortará 100.000 puestos de trabajo y cuatro plantas de producción debido a los costos.

Este número es el doble de los 50.000 empleos que Volkswagen había anunciado previamente que eliminaría. Tras las protestas de 2024, la compañía había firmado un acuerdo con el sindicato de trabajadores IG Metall en el que prometía no despedir empleados ni realizar cierres operativos hasta 2030.

Las plantas que serán clausuradas serían las de Hannover, Zwickau, Emden y Neckarsulm. El fabricante de automóviles ha buscado cómo reducir su operación debido a los altos costos y para sobrevivir a la transición energética de los carros eléctricos.

El director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, explicó en un video que era necesario “deshacerse del exceso de capacidad”. La marca indicó que su nuevo objetivo es producir nueve millones de vehículos al año, una disminución frente a los 12 millones de antes de la pandemia de COVID-19.

“La situación geopolítica se ha vuelto más crítica en los últimos 12 meses. Los próximos años decidirán quién desempeñará un papel decisivo en la industria automovilística”, agregó el director ejecutivo.

Empleados de Volkswagen protestaron en frente de la planta en Zwickau, Alemania, el 9 de julio para conocer más información sobre los despidos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Las actividades de la marca

Volkswagen sigue consolidado como el mayor fabricante de coches del mundo tras Toyota. El cierre de sus plantas y la reducción de su operación afectaría a sus más de 650.000 empleados en todo el mundo.

En total tiene 11 plantas de producción en todos los continentes, excepto Oceanía. Algunas de sus marcas son Audi, Porsche, Škoda, Lamborghini y Bentley, así como el 88 % de Traton.

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En el primer trimestre de este año, las ganancias de Volkswagen cayeron un 28 %, hasta 1.600 millones de euros. Las ventas, por su parte, disminuyeron un 2 %. La marca también se ha visto afectada por los aranceles del 25 % impuestos por Donald Trump, sobre todo los carros deportivos de Porsche que se fabrican en Alemania y se exportan a Estados Unidos.

Nada más en la ciudad de Neckarsulm, en Alemania, 15.000 trabajadores hacen parte de la planta de ensamblaje de Audi. En la población, hay preocupación por los despidos y problemas internos en la empresa.

El problema no es solo de Volkswagen. En la última semana, empleados de Mercedes-Benz en cuatro ciudades de Alemania salieron a las calles a protestar por reducciones salariales e inconvenientes de presupuesto. El sindicato que los acompañó, IG Metall, ya amenazó a Volkswagen con realizar manifestaciones similares.