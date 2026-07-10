¿Las motos van a pagar peajes? Esto dijo la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló en los últimos días los nombres que harán parte de su gabinete. Para el Ministerio de Transporte designó a la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

“Es una prioridad”: Elsa Noguera, minTransporte designada, sobre polémico aeropuerto de Barranquilla

Desde entonces, la próxima funcionaria ha estado realizando labores de empalme y preparándose para el cargo. Noguera aseguró que durante su gestión priorizará la seguridad vial y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte.

También se refirió a la posibilidad de que las motos paguen peajes, una tarifa de la que están exentas desde 2002 y que fue mencionada durante las campañas presidenciales de este año.

“Peaje a las motos, no lo veo posible. Fue un compromiso de campaña”, aseguró la próxima ministra, Elsa Noguera, en conversación con El Tiempo.

Destacó la importancia de fortalecer la cultura ciudadana entre los conductores, especialmente entre los motociclistas, quienes, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), son los actores viales que más fallecen en siniestros de tránsito en el país.

“Sí tenemos que trabajar en la seguridad vial y la cultura; que los motociclistas entiendan que la vida está de por medio y que pueden ocurrir tragedias cuando incumplen las normas”, agregó Noguera.

En 2025, cerca de 8.000 personas fallecieron en siniestros de tránsito en el país. Ante este panorama, la próxima ministra aseguró que trabajará en tres frentes para fortalecer la seguridad vial.

El primero estará enfocado en intervenir los puntos donde se concentra la mayor cantidad de accidentes, con el fin de revisar las condiciones de la infraestructura e identificar las mejoras necesarias para reducir el riesgo en las vías.

El segundo consiste en incorporar herramientas tecnológicas, como cámaras o reductores de velocidad. Por último, el nuevo Ministerio de Transporte trabajará en la cultura ciudadana para promover el cumplimiento de las normas, especialmente entre los motociclistas.

Elsa Noguera se ha desempeñado como alcaldesa de Barranquilla, gobernadora de Atlántico y ministra de Vivienda. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

¿Cambios en las normas?

De igual manera, Noguera indicó que no contempla endurecer las normas de tránsito para los motociclistas, debido a que actualmente el país cuenta con reglas estrictas. Por último, anunció la creación de una gerencia encargada de revisar los proyectos de infraestructura, su ejecución y planeación.

“Es hora de reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar los proyectos estratégicos, conectar las regiones y convertir el transporte multimodal en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y empleo”, señaló Noguera en días pasados.

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Para la próxima ministra, el objetivo será destrabar los proyectos de infraestructura que han tenido problemas relacionados con licencias y contrataciones, lo que ha impedido su ejecución.

Algunas de las obras prioritarias para el nuevo gobierno serán las concesiones viales, el Canal del Dique y la ampliación de los aeropuertos El Dorado, Ernesto Cortissoz y Alfonso Bonilla.