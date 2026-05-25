El motivo legal por el que las motos están exentas de pagar peajes en Colombia

Muchos colombianos se han preguntado alguna vez por qué las motocicletas en Colombia pueden pasar por los peajes sin pagar la tarifa. La razón quedó establecida en una ley de 2002 que continúa vigente.

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La circulación de motos ha aumentado en Colombia en los últimos años. Cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) señalan que en Colombia hay alrededor de 14 millones de motocicletas.

Tan solo en abril, Fenalco y la Andi indicaron que se registraron 113.602 unidades nuevas en el país. Esto representa un aumento del 40,69 % en comparación con el mismo mes de 2025. En total, en lo que va del año, la industria de motocicletas ha tenido un crecimiento del 37,09 %.

A pesar del aumento, aún no se ha implementado el cobro de peajes para las motos que transitan en Colombia. El tema ha sido revisado nuevamente a lo largo de los años y las autoridades han reiterado esa determinación.

Nada más en abril, se compraron más de 100.000 motocicletas en Colombia. Foto: Getty Images

¿Por qué no pagan peajes?

La medida que exonera a las motos del pago de peajes quedó establecida en la Ley 787 de 2002, que modificó parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993.

En la misma se señala a qué vehículos se les podrá cobrar los peajes en el territorio nacional y cuáles hacen parte de las excepciones, como las motocicletas.

“Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, hospitales oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial”, explica la ley.

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La tarifa se cobra para ayudar a construir y preservar la infraestructura del país. El pago de los usuarios también es utilizado en obras de adecuación, mantenimiento, operación y desarrollo.

Las motos están exentas porque al tener un peso menor a otros vehículos, su impacto en la infraestructura vial es limitado. De igual manera, es un vehículo utilizado por muchas familias colombianas como sustento y transporte.