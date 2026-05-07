Giro en el SOAT: la propuesta para que el 94 % de las motos no pague el seguro

La candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que una de sus propuestas tocará directamente el bolsillo de las motocicletas. La congresista aseguró que radicará un proyecto de ley para que la mayoría de las motos en Colombia no deban pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La propuesta especifica que los cilindrajes de hasta 250 quedarían exentos del pago. El anuncio fue realizado en redes sociales y acompañado de un comunicado que explica los detalles de la iniciativa.

El cambio del artículo 42 del Código Nacional de Tránsito tendría un periodo transicional de 6 meses hasta que se establezca su operación. Según Valencia, el objetivo de la propuesta es eliminar cargas económicas a los propietarios de motos de bajo cilindraje.

“Hoy más del 60 % de las motos en Colombia no tienen SOAT. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo (....); se está castigando a los más pobres. Les quitan su herramienta de trabajo y los condenan a no poder recuperarla”, explicó la candidata.

Según datos compartidos por la campaña, más del 91 % de las multas por no tener el SOAT recaen sobre propietarios de estratos 1, 2 y 3. Además, cerca de 130 motos son inmovilizadas diariamente por esta misma razón y seis de cada 20 motociclistas ganan menos de dos salarios mínimos.

La falta de acceso al SOAT, señaló Valencia, ha generado consecuencias como el aumento de la informalidad y la falsificación de este documento. La medida contempla que el pago del SOAT para las motos de hasta 250 cc recaiga en el Estado.

Con esto, se aliviaría el bolsillo de hogares de bajos recursos y se aseguraría que todos los ciudadanos obtengan atención médica en caso de un accidente de tránsito.

Motos de bajo cilindraje en Colombia

La propuesta de la candidata eximiría del pago del SOAT al 93 % de las motos que circulan por el territorio nacional. Cifras del sector automotor señalan que cerca de 13 millones de vehículos en Colombia tienen un cilindraje menor a 250.

La medida busca aliviar la carga económica de los propietarios de motos en estratos 1, 2 y 3. Foto: Paloma Valencia

Nada más en abril de 2026, un informe de la Andi y Fenalco señaló que el 95,54 % de las motos compradas en el país durante ese mes correspondían a segmentos de bajo cilindraje entre 101 y 200 cc.

En lo que va del año, la industria de motocicletas del país ha tenido un crecimiento del 37,09 %, lo que demuestra el interés de los colombianos por estos vehículos de bajo cilindraje.

Además de la medida, la campaña de Paloma Valencia aseguró que seguirá vigente la normativa que permite que las motos no paguen peajes.