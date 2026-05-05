Álvaro Uribe menciona a Antanas Mockus para explicar propuesta de Paloma Valencia de eliminar Soat a motociclistas: “Palabra de gallero”

En medio de una gira nacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló desde Montenegro, Quindío. Dijo que Paloma Valencia cumple lo que promete, tal como ocurrió con él durante sus ocho años de gobierno.

“Palabra de gallero”, afirmó.

Lo dijo tras preguntarle a sus seguidores que estuvieron atentos a su intervención, quiénes tenían motocicletas. El público gritó fuertemente y los motociclistas no se hicieron esperar.

“Hay que ser cumplidos. Cometí errores, pero siempre traté de cumplir la palabra. Paloma Valencia ha propuesto quitar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para motos populares ( o hasta 250 centímetros cúbicos)”, reiteró Uribe.

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Informó que su candidata presidencial también propone que las motocicletas continúen con el no pago de peajes en Colombia como actualmente ocurre. “Ahora me dijeron en Montenegro: ‘Uribe, explique porque cómo así que no le pondrán peaje a las motos, de cuándo acá salieron con ese chisme y ese embuste’. Nosotros siempre hemos defendido que las motos no deben pagar peajes y en un gobierno de Paloma Valencia no van a pagar peaje. Y además se les quitará el Soat”.

Uribe explicó que esa suma del pago del seguro obligatorio sumado al costo de la gasolina “es impagable y conduce a la corrupción”.

Antanas Mockus, excopresidente de la Alianza Verde. Foto: guillermo torres-semana

Eso sí- aclaró Uribe- “lo que ella hará es establecer unas normas muy estrictas para evitar la accidentalidad: Que nadie vaya sin casco, velocidades moderadas, nada de licor y, además, civismo”.

Y a renglón seguido, Uribe habló de su admiración por el profesor Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y exdirectivo de la Alianza Verde. “Nunca me apoyó (políticamente) pero yo lo respeto. Lo respeto profundamente. Paloma tiene que hacer- ella lo pretende- un esfuerzo de conducción cívica de la Nación al estilo del doctor Mockus para que sin Soat disminuyan los accidentes en las motocicletas en Colombia. Todos vamos a tener que hacer ese esfuerzo”, remató el expresidente.

El proyecto de Paloma Valencia de eliminar el pago del Soat para las motocicletas pequeñas contrasta con la propuesta que surgió desde la administración de Gustavo Petro de reducir en un 50 % el monto que deben pagar las motos.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro Foto: Getty Images via AFP

“No quiere decir que usted se quede sin Soat, quiere decir que el Estado se lo paga. Esto es muy importante y es distinto a lo que hizo Petro cuando rebajó el 50 % del Soat”, explicó Valencia.

Y advirtió que las modificaciones al pago del Soat deben estar acompañadas de medidas que garanticen la llegada de recursos al sistema de salud y aseguren su flujo.

La iniciativa generó interrogantes en las instituciones médicas del país por el riesgo de que el pago por los servicios de salud prestados como resultado de accidentes de tránsito quedara en vilo, en un contexto en el que el sistema de salud atraviesa una crisis financiera.