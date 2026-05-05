El presidente Gustavo Petro habló de nuevo de “extender” su programa de Gobierno: este es el video

Este martes 5 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a agitar su discurso luego del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, cuando habló de su propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente.

Gustavo Petro habló desde la Universidad Nacional en medio de un escenario de máxima tensión: “Saboteados muchas veces”

En esta ocasión, y desde la Universidad Nacional sede de Bogotá, reiteró su deseo de que su programa de Gobierno se pueda “extender”.

La intervención del jefe de Estado generó reacciones encontradas en los asistentes.

En una declaración similar de hace una semana, Petro mencionó su deseo de que “otro gobierno progresista” lo sucediera.

“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es... No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero (sic).

“Entonces, lo que hay que hacer de parte del Estado es que las universidades se expandan. La universidad pública, yo dije ya los números, pero lo que se ha hecho es importante, podría ser más, como siempre (sic).

“Pero en la Universidad Nacional tengo ahí una discusión con las directivas: la voy a comentar un poco, pero es una discusión obviamente, propiamente, universitaria”.

El presidente Gustavo Petro desde la Universidad Nacional afirmó que su programa de Gobierno “se puede extender”. El mandatario finaliza su gestión el 7 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6GCPvocHCx — Revista Semana (@RevistaSemana) May 5, 2026

Gustavo Petro dijo que Cuba es “vanguardista” y criticó que Donald Trump esté “amenazando” con invadir la isla

El país vivirá una nueva jornada electoral el próximo 31 de mayo, en la cual la ciudadanía irá a las urnas para elegir el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, quien finaliza su gobierno el 7 de agosto.