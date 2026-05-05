Gustavo Petro habló desde la Universidad Nacional en medio de un escenario de máxima tensión: “Saboteados muchas veces”

En la Universidad Nacional se instalaron pancartas con mensajes alusivos a la polémica propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Por ejemplo, una de la pancartas se ubicó a pocos metros de la tarima desde habló el jefe de Estado, en el marco de un evento de su Gobierno que se desarrolló este martes 5 de mayo en la Universidad Nacional.

“No queremos esta constituyente”: dice uno de los mensajes.

Foto suministrada a SEMANA API. Foto: Foto suministrada a SEMANA API

Sin embargo, en la intervención que dio el presidente Gustavo Petro desde la sede de ese centro de educación superior en Bogotá, el mandatario colombiano reconoció que tiene una serie de discusiones con las directivas.

Además, aprovechó ese escenario para lanzar una pulla en contra de su exministro de Educación Alejandro Gaviria: “Fuimos saboteados muchas veces. Hicimos en el Gobierno un esfuerzo con dinero, pero Alejandro Gaviria nos estaba haciendo la trampa, me equivoqué, se dedicó a defender la Ley 100″.

Esta visita de Petro se dio en medio de una controversia que no ha parado, pues no ha escondido su interés de mantener su poder en la Universidad Nacional. Al menos, así lo demostró al comienzo de su Gobierno cuando, pese a ser elegido rector Ismael Peña, se impuso a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, cambió el Consejo Superior y logró elegir a Leopoldo Múnera, cercano a su espectro político.

Foto suministrada a SEMANA API. Foto: Foto suministrada a SEMANA API

Sin embargo, sobre el manejo de la Universidad Nacional, recientemente el Consejo de Estado le devolvió el cargo a Ismael Peña, quien hoy se sostiene el cargo, pese a la negativa del Gobierno nacional.

Entre tanto, el pasado 1 de mayo, el mandatario colombiano volvió a agitar su bandera de la constituyente: “Lograr que el pueblo sea poder constituyente. Vamos por los derechos de la gente y a terminar con el régimen político de la corrupción. Con el aumento real del salario de los colombianos y colombianas y la conversión del salario mínimo en salario real, demostramos que los derechos de la gente van de la mano del empleo”.

“Luchábamos por las reformas sociales, fue elegido para hacer realidad el Estado social de derecho, que es mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. El país se separó de ese mandato, orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Fue elegida libremente por la ciudadanía, es una democracia que construye todos los días el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta y derechos fundamentales de la población”, dijo Petro en su intervención en Medellín.