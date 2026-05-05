El proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria promovido por el Gobierno nacional sigue estancado en el Congreso.

La plenaria de la Cámara de Representantes no se pone de acuerdo para discutir ese articulado y este martes la oposición a la administración de Gustavo Petro logró modificar el orden del día para sacar ese articulado de las prioridades legislativas del recinto para, en contraste, dar debate a otras proposiciones.

La puja por el debate de ese articulado lleva varias semana en la Cámara porque, si el poder Ejecutivo no consigue tramitar ese proyecto en las semanas que quedan de sesiones, el presidente Petro se quedaría sin cumplir la promesa que le hizo al campesinado en 2022 de modificar la reglamentación de la tierra.

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El texto preocupa a los congresistas porque la Agencia Nacional de Tierras quedaría con superpoderes para definir la propiedad de la tierra, quitándole esa tarea a los jueces de la república.

Sin embargo, el director de esa entidad Juan Felipe Harman no se presentó para la discusión, por lo que congresistas como Hernán Cadavid reclamaron su presencia en el recinto para sustentar la propuesta del Gobierno.

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Entre tanto, el representante a la Cámara, Christian Garcés, llamó la atención sobre las sentencias que ha dictado la Corte Constitucional sobre este asunto, en las que ha dejado claro que ese tipo de discordias deben ser estudiadas por la justicia.

“La plenaria de la Cámara de Representantes se rehúsa a estudiar el proyecto de Jurisdicción Agraria ante la terquedad del gobierno de no modificar el artículo 9 para garantizar que sean los jueces los que definan la propiedad de la tierra. Con 75 votos a favor y 59 votos en contra, se modificó el orden del día para discutir en primer lugar proposiciones y varios”, detalló Garcés.

El Ejecutivo trazó la discusión de la Jurisdicción Agraria como una de sus prioridades en la agenda legislativa.