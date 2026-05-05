Si bien el Partido Liberal decidió apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia en las elecciones, varios congresistas rebeldes se alistan para aterrizar en la campaña de Iván Cepeda.

El exministro Juan Fernando Cristo está convocando a los liberales de todo el país a sumarse a la campaña del Pacto Histórico y ya consiguió que varios nombres acepten desobedecer los acuerdos y respaldar a quien tomó las banderas de Gustavo Petro.

En ese grupo estarían los congresistas Álvaro Rueda, Carlos Ardila, Carlos Felipe Quintero y María Eugenia Lopera, quienes en estos casi cuatro años en el Legislativo han respaldado la agenda del Pacto. Lopera fue determinante en el trámite de las reformas sociales.

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No obstante, su llegada al proyecto político de Cepeda los deja al borde de una sanción de su colectividad porque estarían desobedeciendo las directrices del partido de respaldar a la senadora Valencia, quien se perfila como posible contrincante directa del Pacto Histórico.

El dilema de los liberales petristas es similar al que tuvo Mauricio Gómez Amín, quien este martes renunció a su curul en el Congreso y a la militancia en el partido para poder acompañar a Abelardo de la Espriella. La pregunta es si esos legisladores seguirán el mismo ejemplo, pero para respaldar abiertamente al candidato del Pacto Histórico.

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Otras figuras clave de las bases liberales confirmarán su respaldo oficial a Cepeda, como el excongresista Guillermo García Realpe, quien en esta administración ocupó una silla en la junta directiva de Ecopetrol, y el líder tolimense Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Esas movidas políticas confirman que, si bien el partido que lidera el expresidente César Gaviria eligió a Valencia como candidata oficial, la decisión no gustó a todas las bases políticas.

El exministro Cristo ha sido uno de los artífices de la llegada de liberales a la campaña del Pacto Histórico. Esta semana, inauguró la sede del partido En Marcha en Sucre, despacho que también será la sede de la Alianza por la Vida y de la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué en Sincelejo.