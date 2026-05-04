¿Liberales llegarán a la campaña de Iván Cepeda? El anuncio de Juan Fernando Cristo que podría derivar en sanciones

En medio de los apoyos que se han anunciado por parte de los partidos políticos a las campañas políticas, uno de los que ya aclaró su respaldo fue el Partido Liberal, que dijo que acompañará oficialmente la aspiración de Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia y quien ha recogido a los partidos políticos tradicionales.

Sin embargo, llamó la atención que el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien respalda la campaña de Iván Cepeda, anunció que llevará apoyos del liberalismo a esa causa.

“¡Liberales con Iván! El lugar de quienes defendemos las libertades y la justicia social, banderas históricas del liberalismo colombiano, está en la Alianza por la Vida, junto a Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué. ¡Nos vemos el próximo 12 de mayo para seguir sumando!”, aseguró Cristo.

Lo que llama la atención es que hizo el anuncio con el logo de la colectividad, a pesar del respaldo que ya anunciaron a la campaña de Valencia. El respaldo se oficializaría el próximo martes 12 de mayo a las 5 p. m. en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá.

El problema es que, al haber hecho el anuncio el Partido Liberal de respaldar la candidatura de Valencia, los congresistas que lleguen a la campaña de Cepeda podrían ser sancionados por la colectividad.

Este es el acuerdo programático entre el Partido Liberal y Paloma Valencia

Eso ya ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Partido Conservador, que le aplicó sanciones al representante Fernando Niño, de esa colectividad, quien dijo que apoyará a Cepeda para la primera vuelta presidencial.

¿Quiénes serían los liberales que llegarían a la campaña de Cepeda? En los últimos días se conoció un video de la representante Olga Beatriz González, quien dijo que respaldará a Cepeda. La congresista hace parte del grupo conocido como las Sin Piedad, un grupo de diez mujeres parlamentarias que respaldaron al presidente Gustavo Petro en su mandato y votaron positivamente sus reformas en el Congreso.

El grueso de la bancada del Partido Liberal anunció su respaldo a Paloma Valencia. Foto: Semana

Cristo había facilitado una reunión entre Cepeda y varias congresistas liberales, entre ellas González, Flora Perdomo, Kelyn González y Yolanda Wong, quienes son parte del grupo conocido como “Sin Piedad”.

A pesar de esos anuncios, el grueso del Partido Liberal estaría con Paloma Valencia. Jaime Jaramillo, secretario de la colectividad, anunció recientemente: “Con decisión mayoritaria de la bancada de Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”.