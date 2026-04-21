La candidata presidencial Paloma Valencia tendrá un nuevo encuentro político para seguir sumando respaldos de cara a la primera vuelta presidencial.

SEMANA conoció que el encuentro se dará hacia el mediodía en el Capitolio Nacional, más exactamente en el Salón de la Constitución del Congreso, donde sostendrá una conversación con miembros de la bancada del Partido Liberal para que la respalden en ese proceso.

Cabe aclarar que en ese encuentro no estará la dirección del Partido Liberal, pero sí están invitados todos los congresistas, tanto de Senado como de Cámara.

En el caso de la Dirección del Partido Liberal, encabezada por el expresidente César Gaviria, aún siguen definiendo qué rumbo tomarán.

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Valencia ya se había reunido con la bancada del Partido Conservador y logró que la respalden de cara a la primera vuelta presidencial. “El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República”, informó Efraín Cepeda tras el encuentro.

Asimismo, la candidata de la Gran Consulta por Colombia sumó el respaldo del Partido de la U. “La dirección colegiada del Partido de la U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, dijeron desde esa colectividad.