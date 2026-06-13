Los consulados clave en las votaciones en el exterior tuvieron que buscar un lugar más grande para la segunda vuelta

Fueron tantos los colombianos que se acercaron a votar en la primera vuelta al consulado de Houston que se tuvo que buscar un lugar más amplio para la segunda vuelta, que comienza este lunes. Allí también sufragan quienes viven en Oklahoma, Luisiana y Arkansas.

Elecciones Colombia en el exterior: mapa de cómo votaron los colombianos este domingo, 31 de mayo

Lo particular es que en el resultado final de los consulados ganó Abelardo de la Espriella, con más del 72 por ciento de los votos que obtuvo durante la primera vuelta presidencial. Otro punto que tuvo que ser cambiado fue el de Coral Gables en Miami. Se esperan tantos votantes que la ciudad no dio el permiso y argumentó como razón el manejo de multitudes. El puesto fue trasladado a la Universidad de Miami.