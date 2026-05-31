Elecciones Colombia en el exterior: mapa de cómo votaron los colombianos este domingo, 31 de mayo

Los colombianos residentes en el exterior participaron hasta este domingo 31 de mayo en la jornada de elecciones presidenciales que definirá quiénes disputarán la segunda vuelta electoral en Colombia.

Según el boletín número 26 de la Registraduría Nacional, divulgado a las 6:30 p. m., el candidato Abelardo de la Espriella logró imponerse ampliamente entre los votantes fuera del país.

Los consulados recibieron a miles de votantes. Foto: Sebastian Castillo

De acuerdo con los reportes actuales, De la Espriella y su fórmula vicepresidencial obtuvieron 305.435 votos, equivalentes al 54,12 % del total contabilizado en el exterior. El segundo lugar fue para Iván Cepeda, quien alcanzó 161.637 sufragios, correspondientes al 28,64 %.

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El mapa electoral fuera de Colombia mostró un comportamiento distinto al de algunas regiones del territorio nacional. Mientras en el país la diferencia entre ambos candidatos se mantuvo cerrada durante buena parte del preconteo, en el exterior De la Espriella logró despegarse rápidamente de sus competidores y consolidar una ventaja superior a los 140.000 votos.

Con estos resultados preliminares, Abelardo de la Espriella consolida una ventaja importante de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

Ambos candidatos concentraron la mayor parte de los votos, tanto en territorio nacional como en el exterior, confirmando la fuerte polarización política que atraviesa el país.

La Registraduría y la Cancillería instalaron puestos de votación en consulados, embajadas y sedes diplomáticas autorizadas para facilitar la participación de los connacionales residentes fuera del país.

De acuerdo con los reportes preliminares, la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos y con alta participación en varias ciudades internacionales.

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La entidad electoral continuará entregando boletines oficiales durante la noche mientras avanza el escrutinio nacional. Entretanto, las campañas de ambos aspirantes comienzan a reorganizar sus estrategias para conquistar a los votantes indecisos y a quienes apoyaron a otros sectores políticos en la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta. Foto: SEMANA

La segunda vuelta presidencial está prevista para el próximo 21 de junio.