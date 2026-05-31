Hijo de Zinedine Zidane se ilusiona con jugar el Mundial 2026: convocatoria oficial desde África resalta su nombre

Víctima de una fractura de mandíbula a finales de abril, el portero Luca Zidane figura en una lista de 27 jugadores convocados por el técnico de Argelia, Vladímir Petkovic, para el Mundial 2026 en Norteamérica.

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La presencia de Zidane, de 28 años de edad, no es 100% segura todavía, ya que en esta lista figuran cuatro porteros y Petkovic deberá reducirla finalmente a 26 jugadores, descartando a uno. El hijo de Zinedine anhela poder estar en el que sería su primer Mundial.

El hijo de Zinedine Zidane, que disputó la última Copa África en Marruecos en enero pasado tras haberse decantado por Argelia en lugar de Francia (con la que jugó en categorías inferiores), sufrió una conmoción cerebral y una fractura de la mandíbula y el mentón con su club, el Granada (segunda división española), a finales de abril.

Sin sorpresa, el técnico bosnio ha llamado también al defensa Ramy Bensebaïni, a los centrocampistas Nabil Bentaleb y Houssem Aouar, así como a los delanteros Amine Gouiri y Riyad Mahrez.

Antigua estrella del Manchester City, Mahrez, de 35 años, juega ahora en Arabia Saudita. Protagonista destacado de la buena temporada del París FC en la Ligue 1, Ilan Kebbal no está en la lista.

Zinedine Zidane y Luca Zidane Real Madrid Foto: getty images

En el Mundial (del 11 de junio al 19 de julio), Argelia se enfrentará en el grupo J a la Selección Argentina el 17 de junio, y luego a Jordania y Austria (23 y 28 de junio). En lo que tiene que ver con su padre, Zinedine se alista para enfrentar el reto de la Selección Francia tras el ciclo de Didier Deschamps, quien abandonará el cargo apenas finalice el Mundial 2026. Luca aprovecha su doble nacionalidad y espera que le alcance para no ser descartado en Argelia.

Convocatoria de 27 jugadores para el Mundial:

Porteros (4): Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyon/SUI), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Luca Zidane (Granada/ESP).

Defensas (9): Achref Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ENG), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/GER), Samir Chergui (Paris FC/FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Mohamed Amine Tougai (Espérance sportive Tunis/TUN).

Volantes (7): Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Niza/FRA), Farès Chaïbi (Francfort/GER), Ibarhaim Maza (Bayer Leverkusen/GER), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/NED).

Delanteros (7): Mohamed Amoura (Wolfsburgo/GER), Nadhir Benbouali (Gyor/HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail/QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone/ITA), Amine Gouiri (Marsella/FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/NED), Riyad Mahrez (Al-Ahli/KSA).