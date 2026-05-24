La salida de James Rodríguez del Minnesota United fue el último paso de James antes de jugar la Copa del Mundo de 2026; por ello, mucha gente criticó su paso por el fútbol de clubes y particularmente por su relación con algunos entrenadores. A lo largo de su trayectoria en Europa y Sudamérica, el futbolista ha tenido diferencias deportivas con varios técnicos, especialmente tras la publicación de su documental, donde contó varias experiencias que, para muchos, no lo dejan bien parado.

Las confesiones más polémicas de James Rodríguez en su documental: Zidane, Bolillo Gómez y más

Aunque el ‘calidoso’ jugador ha sido figura en equipos como Porto, Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia, también ha atravesado etapas marcadas por suplencias, salidas anticipadas y decisiones técnicas que limitaron su participación. Es por esto que repasaremos la lista de aquellos hombres que condenaron a la banca a James.

Claudio Ranieri

El técnico italiano coincidió con el volante colombiano en el Mónaco, en el salto hacia las 5 grandes ligas del fútbol europeo. A Ranieri no le gustaba el estilo de juego del ’10′, esto hizo que no fuese tenido en cuenta al principio del ciclo, situación que al volante le causó inconformidad.

José Pékerman fue el salvador indirecto del año de James, ya que el seleccionador nacional de aquel momento lo visitó personalmente en tierras galas y lo alentó para poder persistir en la búsqueda de hacerse con un puesto, tanto en el equipo albirrojo como en la Selección Colombia. Finalmente, en la temporada 2013-2014 hizo 9 goles y repartió 14 asistencias en la Ligue 1.

El entrenador italiano fue claro en una rueda de prensa: "James tiene que defender" en 2013. Foto: L'equipe - API

Rafa Benítez

El entrenador español, campeón de la Champions League en 2005, llegó al vestuario del Real Madrid tras la salida de Ancelotti en su primer ciclo. En principio, Benítez confió en James; de hecho, durante su corta estancia, el cafetero hizo algunos de los goles más bonitos de su carrera deportiva. No obstante, la relación se fue deteriorando rápidamente, no solo con el ‘10′, sino con todo el equipo blanco.

Posteriormente, en 2021, el ibérico llegó nuevamente a reemplazar al italiano, esta vez en el Everton de la Premier League, donde militaba James, quien había sido clave en la temporada anterior para complementarse con Calvert-Lewin, Richarlison o Lucas Digne y poder hacer una participación honrosa en liga. No duró ni un mes el jugador cafetero bajo el mando de Benítez cuando ya había hecho maletas para irse al fútbol de Catar.

James Rodríguez y Rafa Benítez durante la temporada de Real Madrid en 2015 Foto: AFP

Reinaldo Rueda

El más doloroso de la carrera de James, posiblemente, debido a que ‘el popular RRR’ lo borró de la selección nacional en un momento álgido. Primero, Rueda lo dejó fuera de la Copa América 2021, donde al final Edwin Cardona fue el creativo del equipo; y luego, lo excluyó de cinco partidos eliminatorios, en los que la selección no pudo hacer un solo gol, y a la postre, terminaría eliminada del Mundial 2022.

Como "un roce" calificó el jugador su encontrón con Reinaldo Rueda. Foto: Getty Images

Luis Zubeldía

El joven técnico argentino estuvo pocos meses a cargo de James Rodríguez mientras compartieron vestuario en São Paulo. Zubeldía fue cuestionado muchas veces por la falta de juego del cucuteño, a lo que siempre alegó falta de “complementaridad futbolística”. Incluso, tras la salida del jugador a España, dijo que su paso por Brasil había sido “un fracaso”.

Luis Zubeldía y James Rodríguez, abrazados durante un partido entre Sao Paulo y Liga de Quito Foto: Getty Images

Iñigo Pérez

Otro entrenador con una idea moderna de fútbol relegó a James a los banquillos, esta vez en Vallecas. De nueva cuenta, el volante no cuadraba con el estilo agresivo del español, y tras solo seis meses, tuvo que abandonar la liga donde alguna vez fue el mejor mediocampista del mundo.

Íñigo Pérez habló sobre la ausencia de James Rodríguez en entrenamientos Foto: Captura Rayo Vallecano // Getty Images

Nico Kovac

Probablemente el más polémico, ya que en primera instancia se pensó que el croata tenía una “manía” con el volante, pero con la salida del documental de Netflix se pudo ver que hubo una justificación contundente para la reducción de minutos de James en el Bayern Munich, y es que confesó haberle respondido así al entrenador cuando le exigió hacer media hora de bicicleta tras el entrenamiento: “¿Voy al Tour de Francia o qué? Soy jugador de fútbol”.

James Rodríguez siendo dirigido por Niko Kovac en el Bayern Múnich Foto: picture alliance via Getty Image

Zinedine Zidane

El más famoso de todos los entrenadores que mandaron a James a “chupar banca”, como se dice popularmente. Este caso fue tendencia nacional durante 2017, con el recordado “meta a James, calvo...”.

A pesar de la excelente aportación del cucuteño durante su paso por el conjunto ‘merengue’, había tres jugadores predilectos para el francés: Modric, Casemiro y Kroos. Al final, el tiempo le dio la razón al técnico, porque esos nombres fueron parte de la historia grande del Real Madrid, alzando juntos cuatro Champions League (como tridente consolidado).

James jugó 125 partidos en el Real Madrid, haciendo 37 goles y dando 42 asistencias. Foto: Real Madrid via Getty Images

El más reciente caso de Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United, fue curioso, dado que cuando le empezó a dar confianza, el ‘10′ abandonó al equipo de la MLS. Otros momentos, como en Grecia, México o Qatar, no fueron culpa de los entrenadores.

A pesar de los episodios con algunos entrenadores, James también ha construido relaciones deportivas exitosas con técnicos como Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Dorival Jr., Julio César Falcioni, José Pékerman y Néstor Lorenzo. Con ellos logró algunos de los momentos más destacados de su carrera, incluyendo títulos internacionales y actuaciones sobresalientes con la Selección Colombia.